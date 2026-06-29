Napoli, c'è Allegri in arrivo: pronto l’annuncio di De Laurentiis

Inizia il conto alla rovescia per l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli . Comincia la settimana decisiva e già quella di oggi può essere la giornata giusta per il suo addio al Milan , passaggio fondamentale prima della firma con il Napoli e l’annuncio di De Laurentiis . Sarà lui l’erede di Conte e su questo da settimane non ci sono dubbi. Scelta precisa pochi giorni dopo la fine dell’ultima stagione e l’addio di Antonio. Manca solo l’ultimo doppio step, ovvero la risoluzione dell’attuale contratto con i rossoneri, in scadenza il 30 giugno 2027 e poi il sigillo da apporre al nuovo accordo, il triennale con il Napoli fino al 2029. Il resto è storia nota con un’intesa raggiunta ormai da tempo e con Max che è già al lavoro col ds Manna per il mercato e per la costruzione della squadra della prossima stagione e del futuro.

Allegri a Milano per risolvere il contratto

Sono state settimane anche strategiche, le ultime, e di diplomazia e di parti al lavoro per chiudere l’esperienza al Milan dopo l’esonero di fine stagione e la corte di AdL divenuta in breve tempo accordo per ripartire subito. Allegri con il suo agente, Branchini, ha lavorato all’intesa per la risoluzione del suo contratto con il Milan, che intanto ha annunciato Amorim come suo sostituto. E ora ci siamo, o quasi. Nel pomeriggio l’incontro decisivo con il club e presto ci saranno novità: il Milan sta per liberarlo, accadrà oggi, e così Allegri sarà libero di firmare per il Napoli, con cui era stato raggiunto un accordo per un contratto della durata di tre anni.

La nuova staffetta con Conte

Un progetto nuovo, per Max, con l’ambizione da parte di De Laurentiis di far strada in Europa restando comunque competitivi in campionato e puntando sempre al vertice dopo due scudetti vinti negli ultimi quattro anni. Asticella sempre in alto, dunque. Proprio «continuità» era stata la parola chiave del presidente del Napoli di rientro da Los Angeles la scorsa settimana appena arrivato a Napoli. Ecco perché la scelta, dopo il biennio di Conte, è ricaduta su Allegri, ovvero la stessa staffetta che nel 2014 alla Juventus aveva portato a cinque scudetti di fila e a due finali di Champions League conquistate. Allegri, che ha trascorso diversi giorni di vacanza in Sardegna, è pronto a firmare con il Napoli. Prima il via libera da Milano: ci siamo. Come detto, la settimana è quella decisiva.

Triennale e ambizioni rinnovate

In Trentino, durante il ritiro di Dimaro Folgarida, dovrebbe esserci l’attesa conferenza stampa di presentazione per un allenatore che già in passato aveva sfiorato l’azzurro. La stima di Adl nei suoi confronti è di vecchia data. Un anno fa sembrava fatta, anzi era fatta: era lui il prescelto di De Laurentiis per l’eventuale cambio in panchina nell’anno post-scudetto, poi dopo la scelta di Conte di restare al Napoli ecco il Milan per Max. Adesso ci siamo: manca poco, il tweet è pronto. Sta per cominciare l’era Allegri al Napoli. Contratto triennale fino al 2029 e ambizioni rinnovate per un club che punterà ancora al vertice in Italia e vorrà anche fare strada in Champions League. Sono questi i due obiettivi di Adl nell’anno del centenario.