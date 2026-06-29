Napoli, doppio ritiro e centenario: ecco il piano

NAPOLI - Doppio ritiro, come d’abitudine dal 2021, per iniziare a conoscere il nuovo Napoli targato Max Allegri. In attesa della firma e dell’ufficialità, si conoscono già da tempo le date dei due appuntamenti estivi per i tifosi. La stagione 2026-2027 inizierà ufficialmente il 17 luglio, data del primo giorno di lavoro a Dimaro, in Trentino. Il Napoli resterà in Val di Sole fino al 27 luglio e ci saranno come sempre sedute aperte al campo di Carciato e tanti eventi per le famiglie e i tifosi presenti. Due le amichevoli in programma: la prima il 22 contro una rappresentativa locale, la seconda il 26 prima del rientro. Avversario di turno potrebbe essere la Carrarese, aspettando comunicazioni ufficiali. Tre saranno invece i test a Castel di Sangro.