Napoli, doppio ritiro e centenario: ecco il piano
NAPOLI - Doppio ritiro, come d’abitudine dal 2021, per iniziare a conoscere il nuovo Napoli targato Max Allegri. In attesa della firma e dell’ufficialità, si conoscono già da tempo le date dei due appuntamenti estivi per i tifosi. La stagione 2026-2027 inizierà ufficialmente il 17 luglio, data del primo giorno di lavoro a Dimaro, in Trentino. Il Napoli resterà in Val di Sole fino al 27 luglio e ci saranno come sempre sedute aperte al campo di Carciato e tanti eventi per le famiglie e i tifosi presenti. Due le amichevoli in programma: la prima il 22 contro una rappresentativa locale, la seconda il 26 prima del rientro. Avversario di turno potrebbe essere la Carrarese, aspettando comunicazioni ufficiali. Tre saranno invece i test a Castel di Sangro.
Salirà di volta in volta il livello delle avversarie, tutte straniere, per l’inizio del campionato con il debutto in programma sabato 22 agosto a Marassi contro il Genoa (ore 20.45). La seconda parte di ritiro in Abruzzo comincerà il 30 luglio fino al 13 agosto. Ma questi sono anche i giorni del centenario con la città che si sta preparando alla grande: De Laurentiis ha annunciato eventi dall’1 agosto fino al 31 luglio 2027. Un anno di festeggiamenti per i cento anni del Napoli.