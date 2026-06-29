Dua Lipa con la maglia del Napoli: le nuove foto social scatenano i tifosi

Tra Palermo, dove si è sposata con Callum Turner, Ischia, Napoli, l'Argentario e Roma, il viaggio di nozze di Dua Lipa prosegue. Sempre in Italia. La cantante britannica ha scelto il nostro Paese per festeggiare il matrimonio con l'attore e modello inglese e sui suoi canali social ha condiviso con i suoi fan le tappe del viaggio d'amore. L'ultimo post su Instagram, accompagnato dalla didascalia "paradiso in terra", mostra la star mondiale in giro per l'Italia: mare cristallino, buon cibo, monumenti, sole e... maglia del Napoli.