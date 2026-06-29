Dua Lipa con la maglia del Napoli: le nuove foto social scatenano i tifosi
Tra Palermo, dove si è sposata con Callum Turner, Ischia, Napoli, l'Argentario e Roma, il viaggio di nozze di Dua Lipa prosegue. Sempre in Italia. La cantante britannica ha scelto il nostro Paese per festeggiare il matrimonio con l'attore e modello inglese e sui suoi canali social ha condiviso con i suoi fan le tappe del viaggio d'amore. L'ultimo post su Instagram, accompagnato dalla didascalia "paradiso in terra", mostra la star mondiale in giro per l'Italia: mare cristallino, buon cibo, monumenti, sole e... maglia del Napoli.
Dua Lipa sfoggia la maglia del Napoli
Sì, proprio così, in una foto della carrellata condivisa Dua Lipa è sorridente, in bikini e con la maglia azzurra scudettata addosso mentre si gode un panorama da urlo. L'affetto per Napoli e per i colori azzurri sembra essere diventato una costante per lei: giorni fa si è fermata in uno store ufficiale del Napoli, chissà se per comprare proprio quella maglia sfoggiata poi con orgoglio. Ovviamente, il post social ha raccolto migliaia like e avrà fatto piacere ai tifosi napoletani.