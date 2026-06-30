Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas: il messaggio alla scadenza del contratto

Ultimo giorno da tesserati del Napoli per Juan Jesus ed Eljif Elmas . Arrivati alla scadenza dei rispettivi contratti, il difensore brasiliano e il centrocampista macedone sono pronti a salutare ufficialmente il club di Aurelio De Laurentiis. Attraverso i propri canali ufficiali, la società partenopea ha dedicato un bellissimo messaggio ai due calciatori: l'ex Roma si libererà a parametro zero, mentre Elmas farà ritorno al Lipsia, squadra proprietaria del cartellino.

Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas: il messaggio sui canali ufficiali

"La SSC Napoli - si legge nella nota pubblicata sul portale ufficiale del club - ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club. In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. A Juan Jesus - continua - va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea. Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva". E sui social, spazio a un video emozionale, accompagnato da una bellissima frase: "Cinque stagioni, un solo modo di viverle: con il cuore. Grazie, Juan". Per Elmas, invece, si chiude la seconda parentesi in azzurro. Questo il pensiero che il Napoli ha scelto dedicargli via social: "Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo Elif".

I numeri di Juan Jesus ed Elmas con la maglia del Napoli

Juan Jesus, approdato al Napoli all'alba della stagione 2021/22, chiude la sua esperienza con questa maglia dopo aver collezionato un totale di 130 presenze, arricchite da cinque gol e due assist. Nell'annata appena trascorsa, ha giocato 35 partite, considerando tutte le competizioni. 44 apparizioni, invece, per Elmas, in campo 33 volte in campionato, dove ha trovato anche l'unica rete della sua stagione. Il macedone, complice la sua prima avventura azzurra tra il 2019 e il 2024, può vantare 233 presenze, 20 gol e 15 assist con i colori del Napoli.