Napoli, via ufficiale alla stagione del Centenario: le iniziative e le novità sulla campagna abbonamenti

"La SSC Napoli apre oggi la stagione del suo Centenario, un programma di eventi lungo un anno nel segno di un augurio che custodisce il passato e guarda al futuro: Pe’ cient’anne. Il riferimento simbolico sarà il 1° agosto 1926 , data scelta dalla memoria collettiva del popolo azzurro nella piena consapevolezza di radici calcistiche cittadine ancora più antiche". È quanto si legge sul sito ufficiale del club azzurro, che spiega: "Le origini del calcio a Napoli risalgono infatti alle prime esperienze di fine Ottocento e passano attraverso il Naples Cricket & Foot-Ball Club, nato nel 1906, e l’Unione Sportiva Internazionale Napoli, nata nel 1911 da una componente dei soci stranieri del club originario. Dalla fusione tra le due società nacque nel 1922 il Foot-Ball Club Internazionale-Naples. Fu poi l’assemblea del 25 agosto 1926 a cambiarne il nome in Associazione Calcio Napoli, club che nel 1964 assunse l’attuale denominazione di Società Sportiva Calcio Napoli. Il Centenario arriva in un momento speciale per la SSC Napoli e per la città . I successi sportivi degli ultimi anni, con le immagini degli scudetti azzurri che hanno fatto il giro del mondo, si intrecciano con una nuova attenzione internazionale verso Napoli, la sua identità culturale e la sua capacità di unire memoria popolare e contemporaneità. È il Napoli Momentum: una forza cresciuta nel tempo, che oggi più che mai racconta Napoli al mondo. Per celebrare questa nuova fase, tornerà a far parte dell’ecosistema visivo azzurro il Corsiero del Sole, primo simbolo del Club e antico emblema della città, immagine della passione impetuosa del popolo partenopeo".

Campagna abbonamenti

Per quanto riguarda le novità della prossima stagione: "Il racconto prenderà il via il prossimo 6 luglio con la presentazione, a bordo di MSC World Europa, della maglia Home 2026/27, espressione centrale dell’identità del Centenario. Il 10 luglio sarà lanciata la campagna abbonamenti e, nel corso del precampionato, saranno poi svelate le divise Away e Third".

Le iniziative a Dimaro e Castel di Sangro

"A Dimaro e Castel di Sangro, i tifosi potranno ripercorrere la memoria del Club attraverso installazioni speciali allestite all’interno dei Fan Village. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli, che contribuirà al racconto storico del Centenario. Il percorso troverà ulteriore sviluppo con eventi di approfondimento durante la stagione. Il Club e la città festeggeranno il 1° agosto con un grande evento nel cuore di Napoli. I tifosi saranno protagonisti insieme ad alcune leggende della storia azzurra, che nel corso dell’anno prenderanno parte a diversi momenti celebrativi".

Eventi, film e collaborazioni

"Il Centenario proseguirà nei mesi successivi anche oltre i confini cittadini, con due appuntamenti internazionali dedicati ai napoletani e ai sostenitori partenopei nel mondo. In autunno sarà presentato il film che porterà per la prima volta sul grande schermo il lungo viaggio della SSC Napoli, dai suoi albori ai giorni nostri. Il programma sarà arricchito dalla prestigiosa collaborazione con Treccani, partner culturale del Centenario. L’Istituto della Enciclopedia Italiana, che ha celebrato i suoi 100 anni nel 2025, dedicherà una propria pubblicazione a un club calcistico per la prima volta nella sua storia. Da Napoli al mondo, dal campo alla memoria, il Centenario unirà il Club, la città e tutti coloro che, da generazioni, rendono la passione azzurra un patrimonio inestimabile".