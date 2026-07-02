Napoli, il ritiro: in Abruzzo tre o quattro amichevoli

Il conto alla rovescia è già iniziato. Dopo Dimaro-Folgarida, il Napoli sarà a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto per la seconda parte del ritiro estivo, quella che accompagnerà Massimiliano Allegri fino alle porte della nuova stagione. E, come da tradizione, non mancheranno i test internazionali. Le date sono state fissate: il 5, l’8 e il 12 agosto gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Patini per tre amichevoli , alle quali potrebbe aggiungersene una quarta . Nel programma potrebbero essere previsti anche alcuni allenamenti congiunti, ormai diventati una consuetudine della preparazione estiva, ma non solo, visto che nel biennio di Conte sono state tante le squadre campane invitate a Castel Volturno per test simili.

Napoli, ritiro di Castel di Sangro nell'anno del Centenario

L’edizione 2026 del ritiro abruzzese, però, avrà un significato particolare. Il Napoli arriverà a Castel di Sangro proprio nell’anno del Centenario e il cuore delle celebrazioni si sposterà in Abruzzo. Per il 1° agosto è infatti in programma una grande festa con spettacoli, musica e intrattenimento, mentre resta allo studio, con il sindaco Manfredi che ha dato massima disponibilità, anche un collegamento simbolico con Piazza del Plebiscito per unire idealmente Napoli e Castel di Sangro. Prima ci sarà la tappa di Dimaro, dove la squadra lavorerà dal 17 al 27 luglio, poi il trasferimento in Abruzzo dopo due giorni di pausa. Saranno le settimane in cui Allegri definirà la fisionomia del suo Napoli, tra i primi esperimenti tattici, le valutazioni sulla rosa e le ultime decisioni di mercato. Castel di Sangro, ormai casa estiva del Napoli dal 2020, si prepara così ad accogliere ancora una volta migliaia di tifosi azzurri. Stavolta, però, con un motivo in più per festeggiare: un secolo di storia da celebrare insieme alla squadra.