McTominay, la grande attesa: Allegri ha sempre valorizzato i centrocampisti

Vacanze negli Stati Uniti, insieme alla fidanzata Cam, dopo l’avventura al Mondiale . Scott McTominay trascorre qualche giorno di riposo a Palm Beach, godendosi il sole e giocando a golf in Florida, prima di rituffarsi nel Napoli. Sarà una stagione diversa, la prima con Massimiliano Allegri in panchina , e c’è un motivo per pensare che possa essere ancora migliore della precedente. Perché se c’è una categoria di giocatori che Max ha sempre saputo valorizzare è proprio quella dei centrocampisti con il vizio del gol . La storia parla per lui. Alla Juventus ha trasformato gli inserimenti delle mezzali in un’arma costante. Paul Pogba è cresciuto definitivamente sotto la sua gestione, chiudendo con venti gol nelle due stagioni iniziali condivise con Allegri a Torino. Sami Khedira , arrivato alla Juve dopo gli anni al Real Madrid, ne ha realizzati ventuno, vivendo alcune delle stagioni più prolifiche della carriera. Miralem Pjanic , pur essendo stato un regista (moderno), è arrivato a diciannove reti, sfruttando anche i calci piazzati ma soprattutto una posizione più avanzata rispetto al passato.

McTominay alla Rabiot

L’ESEMPIO RABIOT. Il caso più evidente, però, è quello di Adrien Rabiot. Tra il triennio della Juventus e l’ultima stagione vissuta insieme al Milan, il francese sotto la guida di Allegri ha trovato una continuità realizzativa mai avuta prima, arrivando a quota ventidue gol complessivi in carriera con l’allenatore livornese e diventando uno dei centrocampisti più incisivi d’Europa negli inserimenti senza palla. Non a caso lo stesso Allegri ha sempre spiegato come ogni mezzala abbia caratteristiche diverse: c’è chi attacca meglio da destra, chi da sinistra, ma il principio resta identico, quello di riempire l’area con i tempi giusti. È proprio qui che McTominay può diventare il centrocampista ideale per il nuovo Napoli.

Il Napoli vuole blindare McTominay

RINNOVO IN VISTA. Scott non ha bisogno di imparare gli inserimenti: fanno parte del suo dna. I quattordici gol realizzati nell’ultima stagione tra campionato e coppe rappresentano il miglior bottino della sua carriera, ma anche la conferma di una qualità rara. Potenza fisica, corsa e capacità di arrivare in area nel momento giusto sono caratteristiche che Allegri ha sempre ricercato nei suoi interpreti e Scott le ha tutte. Proprio per questo, ma anche per ciò che rappresenta nell’immaginario collettivo dei tifosi, il Napoli prepara anche il prossimo passo fuori dal campo. Dopo aver avviato i discorsi per il rinnovo, il club tornerà presto a parlare con l’entourage dello scozzese. Il contratto, con scadenza allungabile oltre il 2028, non rappresenta un’urgenza, ma Aurelio De Laurentiis vuole blindare uno dei simboli del presente e del futuro azzurro, premiandone il rendimento con un adeguamento economico e un prolungamento. Per Allegri, insomma, Scott può diventare molto più di una certezza: il nuovo uomo-gol della mediana.