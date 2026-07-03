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Allegri allenatore del Napoli, è ufficiale: c'è il tweet di De Laurentiis

Come da tradizione, alle 10 in punto il presidente annuncia il nuovo tecnico: la nuova era inizia ufficialmente oggi
Chiara Zucchelli
4 min
TagsAllegrinapolidelaurentiis
Napoli

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Come da tradizione, alle 10 in punto arriva l'annuncio su X: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Lo comunica, ovviamente, Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Max!". La nuova era del Napoli post Conte può ufficialmente iniziare. Poco dopo il tweet del presidente è arrivato anche il comunicato ufficiale del club: "La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029. Dopo una lunga carriera da calciatore, in cui ha indossato anche la maglia del Napoli nel '97/98, Max Allegri intraprende il percorso da allenatore a partire dalla stagione 2003/04. Nel 2007/08 conduce il Sassuolo alla prima storica promozione in Serie B, vincendo nella medesima annata anche la Supercoppa di Serie C1. Qualche mese più tardi fa il suo debutto in Serie A con il Cagliari, chiudendo il campionato al nono posto e vincendo la Panchina d’oro. Nel 2010 approda al Milan, riuscendo a vincere il diciottesimo scudetto e la sesta Supercoppa Italiana della storia rossonera. Dal 2014 al 2019 è il tecnico della Juventus, con cui conquista cinque scudetti consecutivi, quattro coppe Italia di seguito e due Supercoppe. Nello stesso periodo conduce per due volte i bianconeri alla finale della Champions League. Dopo due anni torna alla guida della Juventus vincendo la sua quinta Coppa Italia nel 2024. Nella scorsa stagione ha allenato nuovamente il Milan, terminando il campionato al quinto posto. Benvenuto, mister Allegri!".

 

Allegri al Napoli, quando ci sarà la presentazione

Se in un primo momento il Napoli aveva pensato di presentare Allegri direttamente a Dimaro, ora le cose sono cambiate. Il club ha deciso che l’allenatore sarà presentato a Napoli martedì 14 luglio. A maggior ragione con il Centenario alle porte. Meglio ancora se in una location suggestiva, come potrebbe essere il teatro San Carlo. LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI. 

L'annuncio di De Laurentiis è arrivato solo oggi, 3 luglio, perché Allegri doveva prima liberarsi ufficialmente dal Milan: l'accordo, però, c'è da settimane. E allora, senza essere troppo scaramantici, ecco quando sono arrivati i tweet degli allenatori degli ultimi due scudetti azzurri: Spalletti il 29 maggio 2021, Conte il 5 giugno 2024.

 

 

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