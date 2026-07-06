Napoli, svelata la prima maglia del centenario: la suggestiva foto sui social con Maradona

Il Napoli ha ufficialmente svelato la maglia per la stagione sportiva 2026/27. Nell'anno del centenario , Home Kit con lo storico logo della squadra partenopea e la foto social già diventata virale sul web: ricreata l'immagine di Diego Armando Maradona sugli spalti dello stadio dedicato proprio alla leggenda argentina. Alle ore 15 è prevista la conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis , per presentare tutti i dettagli della divisa che indosseranno i calciatori di Massimiliano Allegri il prossimo anno.

Napoli, ecco la maglia del centenario: la foto di Maradona fa impazzire i tifosi

Diego Armando Maradona che indossa la maglia del Napoli. I tifosi azzurri non avrebbero potuto chiedere di meglio per la presentazione social del nuovo Home Kit ufficiale per la stagione sportiva 2026/27. È l'anno del centenario e il club partenopeo ha deciso di regalare ai propri supporters una maglia speciale, con il numero 100 che campeggia proprio sopra al logo del Napoli. Attorno, un contorno dorato ad evidenziare il simbolo che porteranno sul cuore i giocatori di Allegri. E il sorriso di Diego ha già fatto il resto, richiamando ricordi ed emozioni di un calcio che fu.