Le prime amichevoli del Napoli di Allegri: le date e gli orari dei test contro Carrarese e Arezzo

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il ritiro precampionato del Napoli , che per la quindicesima volta animerà Dimario Folgarida, dal 17 al 27 luglio . Sono previsti allenamenti quotidiani, momenti di animazione dedicati ai turisti-tifosi e, soprattutto, due amichevoli: mercoledì 22 luglio Napoli-Arezzo e domenica 26 luglio Napoli-Carrarese , entrambe con inizio alle 18. Saranno, di fatto, due gare che sanciranno il debutto in gara non ufficiale per Max Allegri sulla panchina azzurra .

Dimaro Folgarida, macchina organizzativa in azione in vista dell'arrivo del Napoli

La macchina organizzativa sta lavorando su più fronti: per rispondere alle esigenze tecniche della società del presidente Aurelio De Laurentiis, per allestire in maniera consona l’abitato di Dimaro e per realizzare le infrastrutture di divertimento a favore dei tifosi che vi soggiorneranno. Si sta lavorando allo stadio di Carciato dove sono in fase di montaggio le tribune laterali al terreno di gioco sottoposto in questi giorni ad un intenso lavoro per rivitalizzare il tappeto erboso, nella SKI.IT Arena è in fase di allestimento il Village ricco di attrazione per i tifosi-turisti con il negozio ufficiale e la novità del Museo multimediale che proporrà trofei, cimeli e foto dei grandi campioni che hanno animato i cento anni di storia della SSC Napoli. Grande novità è l’orario di apertura, che si protrarrà per tutta la giornata.

Ritiro Napoli a Dimaro Folgarida, i due cuori pulsanti

Nel prato sovrastante la SKI.IT Arena è stato allestito il grande tendone per l’area fast food - ristorazione che per l’intero ritiro proporrà prodotti legati a Napoli e alla Val di Sole. Qui gli ospiti avranno la possibilità di degustare quanto offerto dalle strutture allestite nel prato. Il secondo cuore pulsante del ritiro sarà quello serale dedicato ai tifosi in Piazza Madonna della Pace dove si concentreranno le tre serate dedicate alla squadra, le due di spettacolo e le quattro incentrate alle proiezioni di film sul maxischermo allestito lungo il lato lungo dell’ex scuola. In questo caso la piazza si trasformerà in un maxi-cinema all’aperto. Domenica 19 è poi in calendario la proiezione della finalissima del Campionati del Mondo di calcio 2026.

Napoli, il calendario giorno per giorno del ritiro a Dimaro Folgarida 2026

Questo, nel dettaglio, il calendario delle attività del Napoli nel ritiro 2026 a Dimaro Folgarida:

VENERDÌ 17 LUGLIO – Arrivo della squadra in mattinata, pomeriggio allenamento;

Arrivo della squadra in mattinata, pomeriggio allenamento; SABATO 18 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film;

Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Film; DOMENICA 19 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Finale Campionato del Mondo di calcio;

Allenamento squadra mattina e pomeriggio | Proiezione Finale Campionato del Mondo di calcio; LUNEDÌ 20 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Incontro con quattro giocatori SSC Napoli;

Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Incontro con quattro giocatori SSC Napoli; MARTEDÌ 21 LUGLIO – Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione Staff tecnico SSC Napoli;

Allenamento squadra mattina e pomeriggio | EVENTO: Presentazione Staff tecnico SSC Napoli; MERCOLEDÌ 22 LUGLIO – Allenamento mattina Pomeriggio ore 18.00 AMICHEVOLE NAPOLI – AREZZO alla SKI.IT Arena | Proiezione Film;