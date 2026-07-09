Vergara, frenata improvvisa per il rinnovo: nessuna intesa sull’ingaggio

S’è bloccato il rinnovo di Antonio Vergara . Il calciatore che più di ogni altro ha emozionato il Maradona nell’ultima stagione, un figlio della città cresciuto nel vivaio ed esploso prima in Champions e poi in campionato. La trattativa sembrava ormai al traguardo e invece è arrivata la frenata. Brusca: la storia s’era avviata così bene da autorizzare addirittura l’idea di una firma nel weekend, ma evidentemente nelle ultime ore qualcosa è cambiato all’improvviso. Non è detto che le parti non riescano a ricucire nel nome della soddisfazione reciproca, per carità, ma al momento non c’è convergenza tra domanda e offerta e l’intesa è sfumata. A un passo dal raduno fissato per martedì, lo stesso della presentazione di Allegri, e alla vigilia della partenza per il ritiro a Dimaro Folgarida, in agenda venerdì 17 luglio.

Vergara, no all'Atalanta

Il Napoli, tra l’altro, ha rifiutato due offerte per cedere Vergara, una delle quali firmata dall’Atalanta di Giuntoli e Sarri: 25 milioni di euro. La Dea avrebbe voluto investire su un altro prodotto del settore giovanile dopo l’acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari, ex azzurrino e poi campione d’Italia con Spalletti, ma la proposta non è stata accettata. Segnale inequivocabile della legittima voglia di blindare il talento di Antonio, 23 anni compiuti a gennaio e una sfrontatezza fuori del comune. Istinto, tecnica, personalità, forza fisica, assist e gol: ha tutto, Vergara. Tutti i numeri per scrivere una storia lunga a casa sua. Il popolo azzurro lo ha scoperto all’esordio dal primo minuto contro il Cagliari in Coppa Italia: assist d’esterno per il gol di Lucca e palma di migliore in campo. E poi se n’è innamorato contro il Chelsea in Champions, pochi giorni dopo il suo compleanno: ruleta e gol in mezzo ai giganti, un colpo da maestro. Il primo del tris calato in rapida successione: le altre reti alla Fiorentina in campionato e al Como nei quarti di Coppa Italia. Poi, lo stop per infortunio. Sul più bello. Un po’ com’è accaduto con il rinnovo.

Vergara, la trattativa e il rinnovo

Vergara ha rinnovato per la prima volta a ottobre, fino al 2030, con un ingaggio superiore a quello percepito da giovanotto in ascesa ma ora inferiore a molti colleghi che hanno reso meno di lui. Il mercato ha fiutato l’occasione e ha cominciato a sondare il suo procuratore Giuffredi e il club: l’agente ha dichiarato anche pubblicamente l’intenzione del giocatore di continuare con il Napoli e il Napoli ha rispedito al mittente i milioni offerti per il calciatore. E la conseguenza è stata l’inizio della trattativa per il rinnovo: partenza soft, accelerazione e ora la frenata inattesa.

Capitan futuro

Antonio, centrocampista offensivo ma anche mezzala, è stato uno dei volti della campagna di presentazione della nuova maglia ispirata al Centenario: lui, Di Lorenzo, De Bruyne, Alisson e McTominay. Scelte mica casuali: la storia, il presente e il futuro. I frontmen, le star dello show prescelte per lanciare il Napoli sul miglio azzurro dei 100 anni. Vergara è in copertina e resta in attesa di un rinnovo che potrebbe trasformarlo in un nuovo capitan futuro: in ballo c’era la possibilità di estendere il rapporto anche oltre i cinque anni, sfruttando le nuove norme, ma la questione è finita in freezer. Non resta che attendere per capire come e quando sarà scongelata. Il “se” non sembra in discussione: è davvero difficile pensarlo lontano dal Maradona.