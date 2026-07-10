Napoli, al via la campagna abbonamenti del centenario: orario e prezzi, tutte le informazioni

I carnet

Come sempre ne sono previsti due: quello Full comprende le 19 gare di campionato più gli ottavi di Coppa Italia e le 4 partite interne della fase campionato di Champions League per un totale di 24 partite. L’altro, la versione Italia, include le 19 di campionato più la sfida in gara secca di Coppa Italia. In totale, 20 partite. Per quest’ultimo, i prezzi per i vecchi abbonati vanno dai 250 euro delle Curve Inferiori ai 1.750 della Tribuna Posillipo Premium. Prezzi leggermente più alti per i nuovi abbonati che potranno sottoscrivere la tessera dal 3 agosto alle 12 fino a esaurimento posti: dai 405 euro delle Curve Inferiori fino ai 2.580 della Tribuna Posillipo Premium per la tipologia Full e dai 280 fino ai 2.100 degli stessi settori per quello Italia. In sintesi, per un nuovo abbonamento a tariffa intera, si potranno seguire le sfide in casa a partire da 14 euro a partita. Anche quest’anno il tetto massimo sarà pari a 25mila posti. Andrà sold out molto presto: questa la previsione. Tra i vantaggi, sconto medio del 50% per gli Under 14 e sconto medio del 25% per gli Under 30 nei settori Curve Inferiori, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida. Tessere acquistabili solo online.