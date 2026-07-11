Chi è Zeballos, il changuito è un predestinato con il Napoli nel sangue

Lo chiamano il Changuito, il ragazzino, pupillo della Bombonera, un talento anche incompiuto frenato dai tanti infortuni. Daniele De Rossi , che l'ha sfiorato appena nella sua avventura al Boca, di lui disse: «È di un altro livello». Non hanno mai giocato insieme, eppure l'ex capitano della Roma aveva già intravisto in lui doti fuori dal comune. Lo aveva seguito quando era ancora nelle giovanili e poi dopo la sua avventura argentina restando comunque molto legato alle sorti del Boca. Exequiel, che molti paragonano in patria a Lavezzi , uno che a Napoli la storia l'ha scritta, si è divertito anche accanto a Cavani , l'ex alleato del Pocho: 41 presenze insieme.

Tecnica sudamericana e passione per il dribbling

È cresciuto nel Boca, stellina del vivaio, ha esordito nel 2020, si è fatto subito apprezzare per l'incoscienza palla al piede. Il dribbling prima di tutto. Senza infortuni, per qualcuno, avrebbe potuto avere miglior fortuna e forse essere già da un po' in Europa e nel giro della nazionale: frattura alla caviglia nel 2022, rottura del legamento crociato del ginocchio destro un anno dopo, diversi mesi fermo. Più altri stop fisici. Incidenti di percorso che non hanno però frenato la sua voglia di emergere. In nazionale ha vinto il Sudamericano con l'Under 17 nel 2019. A elogiarlo fu anche Juan Riquelme: «Farà grandi cose al Boca e poi in Europa», le sue parole nel 2022 dopo il primo grave infortunio. In quel periodo, alle porte del Mondiale in Qatar poi vinto da Messi e compagni, era anche nel giro della nazionale di Scaloni, che lo aveva convocato pur senza farlo esordire per le sfide di qualificazione contro Brasile e Uruguay. Un appuntamento, quello con l'albiceleste, magari solo rimandato. Intanto può esserci il Napoli nel suo destino. LPS