De Bruyne e il ritorno a Napoli: "Dopo un anno così intenso ora lasciatemi riposare..."

È finita la stagione di Kevin De Bruyne . L' eliminazione del Belgio nei quarti del Mondiale contro la Spagna ha chiuso l'anno calcistico del campione del Napoli. La partenza alla grande, poi l'infortunio e l'operazione, tanti mesi fuori, alla fine il ritorno e i Mondiali fino a sfiorare la semifinale: KDB ha dimostrato ancora una volta il suo valore in una stagione piena di difficoltà e di impegni. Ora le vacanze, il relax, la meritata pausa prima di tornare a Napoli.

Le parole di De Bruyne

Nel postpartita contro la Spagna l'ex City ha dichiarato: "Penso che abbiamo giocato una partita abbastanza buona. Sapevamo, ovviamente, che avrebbero avuto più possesso palla, ma a parte qualche occasione e alcuni tiri dalla lunga distanza, abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto anche noi qualche occasione qua e là, ma pazienza. È un peccato. Come valuto il mio Mondiale? Sono orgoglioso di come ho giocato. So che tutti si aspettano sempre che io faccia la differenza, ma ho avuto due o tre anni difficili alle spalle e ho subito un intervento chirurgico importante. Ho 35 anni. Sono orgoglioso di essere qui, di dare tutto ogni giorno e di essere un esempio per questa giovane squadra".

De Bruyne: "Ora una pausa, poi torno a Napoli"

Infine, sul ritorno a Napoli, De Bruyne spiega: "Fatemi fare una pausa, ho appena finito l'ultima partita della stagione, è stato un anno tosto, ho lavorato duramente e ho dimostrato che posso tornare in ottime condizioni dopo un infortunio molto grave. Fatemi fare una pausa e poi tornerò", ha concluso, dando appuntamento ai tifosi.