De Bruyne e il ritorno a Napoli: "Dopo un anno così intenso ora lasciatemi riposare..."
È finita la stagione di Kevin De Bruyne. L'eliminazione del Belgio nei quarti del Mondiale contro la Spagna ha chiuso l'anno calcistico del campione del Napoli. La partenza alla grande, poi l'infortunio e l'operazione, tanti mesi fuori, alla fine il ritorno e i Mondiali fino a sfiorare la semifinale: KDB ha dimostrato ancora una volta il suo valore in una stagione piena di difficoltà e di impegni. Ora le vacanze, il relax, la meritata pausa prima di tornare a Napoli.
Le parole di De Bruyne
Nel postpartita contro la Spagna l'ex City ha dichiarato: "Penso che abbiamo giocato una partita abbastanza buona. Sapevamo, ovviamente, che avrebbero avuto più possesso palla, ma a parte qualche occasione e alcuni tiri dalla lunga distanza, abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto anche noi qualche occasione qua e là, ma pazienza. È un peccato. Come valuto il mio Mondiale? Sono orgoglioso di come ho giocato. So che tutti si aspettano sempre che io faccia la differenza, ma ho avuto due o tre anni difficili alle spalle e ho subito un intervento chirurgico importante. Ho 35 anni. Sono orgoglioso di essere qui, di dare tutto ogni giorno e di essere un esempio per questa giovane squadra".
De Bruyne: "Ora una pausa, poi torno a Napoli"
Infine, sul ritorno a Napoli, De Bruyne spiega: "Fatemi fare una pausa, ho appena finito l'ultima partita della stagione, è stato un anno tosto, ho lavorato duramente e ho dimostrato che posso tornare in ottime condizioni dopo un infortunio molto grave. Fatemi fare una pausa e poi tornerò", ha concluso, dando appuntamento ai tifosi.