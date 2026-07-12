L’addio a Peppino di Capri: il cardiologo della nostra vita

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Con un crescendo di 500 canzoni, 35 milioni di dischi venduti, 25 film e concerti in tutto il mondo, cominciando dalla Carnegie Hall di New York a 22 anni, birimbì birimbà, Peppino di Capri, dalle giacche di lamè al Gatto Bianco sino alle ultime apparizioni in tv da adulto affidabile e la bella chioma bianca, ci ha rovinato la vita. Sblocca tutta l'intervista esclusiva - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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