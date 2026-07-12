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domenica 12 luglio 2026
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L’addio a Peppino di Capri: il cardiologo della nostra vita

Per sessant'anni ha attentato, regolato, curato e provocato, eccitato e sorvegliato il nostro povero cuore
Mimmo Carratelli
1 min
TagsPeppino di Caprinapoli
Napoli

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Con un crescendo di 500 canzoni, 35 milioni di dischi venduti, 25 film e concerti in tutto il mondo, cominciando dalla Carnegie Hall di New York a 22 anni, birimbì birimbà, Peppino di Capri, dalle giacche di lamè al Gatto Bianco sino alle ultime apparizioni in tv da adulto affidabile e la bella chioma bianca, ci ha rovinato la vita.

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