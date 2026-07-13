Allegri sbarca a Napoli: tutto pronto per la presentazione

NAPOLI - La curiosità è tutta per domani, giorno della conferenza di presentazione. Appuntamento fissato alle 11.30 al Teatro San Carlo. Massimiliano Allegri parlerà per la prima volta da allenatore del Napoli. È lui l’erede di Conte, staffetta come alla Juve nel 2014. Scelta decisa da parte di De Laurentiis - che domani sarà al suo fianco - dopo l’addio dell’allenatore del quarto scudetto. Lunga attesa prima della chiusura del suo rapporto col Milan, poi l’annuncio ufficiale venerdì 3 luglio. Accordo triennale. Firma fino al 2029 . E ora si parte sul serio. Oggi l’arrivo in città, domani l’abbraccio ai tifosi che lo accoglieranno all’esterno del San Carlo, intanto il raduno con i test fisici e atletici a Castel Volturno, il suo staff al lavoro per preparare la squadra che volerà a Dimaro venerdì per il primo dei due ritiri. Sarà un ritorno bis, a Napoli, per Allegri. Anche se l’esperienza da calciatore, pochi mesi nella stagione 1997-98, non fu memorabile. Sono ben altre le aspettative per la sua prima volta in panchina.

Allegri arriva al Napoli con una rosa extra large

Inizia l’era Allegri e parte con l’obiettivo di blindare l’asticella delle ambizioni. Il Napoli ha chiuso il biennio di Conte con uno scudetto, la Supercoppa e un secondo posto. Allegri, cinque scudetti e due finali di Champions alla Juve, è l’uomo scelto da Adl per permettere al suo Napoli di restare competitivo nel tempo. E domani qualcosa comincerà a essere svelato sugli obiettivi, sui traguardi da fissare, sul progetto che l’allenatore ha in mente. Anche dal punto di vista tattico. Tutto, però, passerà dalla conoscenza del gruppo. Che è folto, con una rosa extra large, e con la necessità di cedere prima di nuovi innesti. Allegri conosce già molti calciatori, stima la rosa, è convinto che si possa far bene anche così. Ma poi saranno determinanti i primi verdetti del campo.

Allegri al Napoli, l'obiettivo in campionato e in Europa

De Laurentiis ha scelto Allegri per diversi motivi. Intanto per il suo passato, perché è un allenatore che sa come si vince e lo ricorda a tutti la sua bacheca: sei scudetti, tre Supercoppe, cinque volte il trionfo in Coppa Italia (record). E poi, come detto, due finali di Champions (perse contro il Barcellona di Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo) e una semifinale di Europa League. Il Napoli con lui vorrà tornare a fare strada in Europa dopo il trentesimo posto della scorsa stagione. L’obiettivo minimo sarà superare almeno la fase campionato, ma senza porsi limiti. Ma la strada verso la Champions dipenderà anche dalla gestione della rosa. De Laurentiis affida ad Allegri una serie di acquisti del passato che non hanno ancora reso del tutto. Anche per questo motivo la tempistica dei nuovi acquisti sarà diversa rispetto al passato.

Napoli, inizia l'era Max

Allegri aveva sfiorato Napoli già in passato da allenatore. De Laurentiis lo stimava dai tempi del Milan, prim’ancora di puntare su Benitez, e aveva pensato a lui anche lo scorso anno. Era tutto fatto, accordo totale, poi dopo la festa scudetto sul lungomare Conte decise di restare e Allegri allora andò al Milan. Un anno dopo, rieccolo. Domani la conferenza, le prime parole e i primi sorrisi. Da venerdì si fa sul serio. Inizia l’era Max. Napoli lo aspetta.