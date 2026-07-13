Napoli, la giornata decisiva per Vergara: c’è un incontro in programma

Nuovo faccia a faccia, con l’obiettivo di trovare finalmente la quadra alla vigilia del primo giorno napoletano di Allegri . Dopo la frenata, inattesa, di mercoledì scorso, oggi il Napoli e l’entourage di Antonio Vergara torneranno a sedersi allo stesso tavolo per discutere il rinnovo del talento azzurro. Al summit parteciperanno il presidente Aurelio De Laurentiis , il ds Giovanni Manna e l’agente Mario Giuffredi . Un incontro delicato, perché il Napoli non è solito ridiscutere un contratto a così poca distanza dalla firma. L’ultimo rinnovo, infatti, risale appena allo scorso ottobre, quando Vergara ha prolungato fino al 2030 . Ma in pochi mesi è cambiato tutto.

Il valore di Vergara è aumentato del 500 per cento

All’epoca era un ragazzo che provava ad affacciarsi alla prima squadra. Oggi è uno dei volti del nuovo Napoli. Lo dimostrano il campo, ma anche le scelte del club, che l’ha inserito nelle campagne di marketing e lo ha scelto anche come uno dei quattro testimonial, assieme a Di Lorenzo, McTominay e De Bruyne, per il lancio della maglia del Centenario. È il segnale di uno status completamente diverso, conquistato in una stagione che l’ ha fatto esplodere definitivamente. Bastano i numeri per raccontare la sua crescita. A dicembre Transfermarkt lo valutava 2,5 milioni di euro. Oggi la sua quotazione è salita a quindici: un incremento del 500 per cento in appena pochi mesi. Merito delle prestazioni e dei gol pesanti. Il 28 gennaio è arrivata la prima rete in Champions, contro il Chelsea. Tre giorni dopo il primo centro anche in Serie A, decisivo per aprire la vittoria contro la Fiorentina. Il 10 febbraio si è ripetuto in Coppa Italia contro il Como, firmando il momentaneo pareggio nei quarti poi persi ai rigori. Tre competizioni diverse, tre gol, ma anche quattro assist e un rigore procurato. La conferma, insomma, di un talento ormai sbocciato.

La crescita di Vergara non è passata inosservata nemmeno in ottica Nazionale

La crescita di Vergara, uno mai banale in campo e neanche nelle interviste, non è passata inosservata nemmeno in ottica Nazionale. Gattuso l’aveva portato a cena con gli altri italiani nel giro delle convocazioni. La chiamata sembrava ormai soltanto una questione di tempo e sarebbe probabilmente arrivata già per il playoff di qualificazione al Mondiale, se l’infortunio al piede non l’avesse costretto a fermarsi proprio nel momento più importante della stagione. Per ora resta l’unica presenza con l’Under 19 nel 2022, ma il salto tra i grandi sembra soltanto rinviato.

Allegri considera Vergara una delle risorse più interessanti del nuovo Napoli

Anche Allegri lo considera una delle risorse più interessanti del nuovo Napoli. Max è convinto che Vergara abbia ancora ampi margini di crescita. E proprio questa convinzione che ha spinto De Laurentiis a rifiutare un paio di proposte, di cui una da venticinque milioni dell’Atalanta.

Dopo lo stop dei giorni scorsi, l’obiettivo è riavvicinare le posizioni e trovare un’intesa che premi il presente e blindi il futuro di uno dei talenti Made in Napoli.