Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 13 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, inizia l'era Allegri: Max è sbarcato a Capodichino

L'allenatore, dopo aver chiuso la parentesi al Milan, è pronto a comunciare una nuova avventura: i dettagli
3 min
TagsAllegrinapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Max Allegri è sbarcato a Capodichino. E' iniziata una nuova avventura per l'allenatore che ha preso il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Per Allegri si tratta di un ritorno a Napoli, dopo la breve esperienza da calciatore nel 1997-98. L’allenatore conosce già molti giocatori, è convinto di poter fare bene anche così in linea generale, al netto delle cessioni e degli acquisti. L’obiettivo è restare competitivo in campionato e tornare a fare strada in Europa.  

La presentazione di Allegri a Napoli 

Allegri è già in città. Domani è un grande giorno perché va in scena la conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Napoli. Appuntamento alle ore11.30 al Teatro San Carlo.

Allegri parlerà per la prima volta da allenatore azzurro. Ovviamente il presidente De Laurentiis sarà al suo fianco: è il primo a crederci perché Max sa vincere. Lo dice il curriculum del tecnico toscano. 

Il contratto di Max 

La scelta è stata definitiva dopo l’addio di Conte: prima la lunga attesa per la chiusura del rapporto con il Milan, poi è arrivato l'annuncio con un accordo triennale valido fino al 2029. Allegri e il Napoli: una nuova era è già iniziata.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, la giornata decisiva per VergaraZeballos al Napoli: ecco la strategia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS