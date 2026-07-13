Napoli, inizia l'era Allegri: Max è sbarcato a Capodichino

Max Allegri è sbarcato a Capodichino . E' iniziata una nuova avventura per l'allenatore che ha preso il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Per Allegri si tratta di un ritorno a Napoli, dopo la breve esperienza da calciatore nel 1997-98. L’allenatore conosce già molti giocatori, è convinto di poter fare bene anche così in linea generale, al netto delle cessioni e degli acquisti . L’obiettivo è restare competitivo in campionato e tornare a fare strada in Europa.

La presentazione di Allegri a Napoli

Allegri è già in città. Domani è un grande giorno perché va in scena la conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Napoli. Appuntamento alle ore11.30 al Teatro San Carlo.

Allegri parlerà per la prima volta da allenatore azzurro. Ovviamente il presidente De Laurentiis sarà al suo fianco: è il primo a crederci perché Max sa vincere. Lo dice il curriculum del tecnico toscano.

Il contratto di Max

La scelta è stata definitiva dopo l’addio di Conte: prima la lunga attesa per la chiusura del rapporto con il Milan, poi è arrivato l'annuncio con un accordo triennale valido fino al 2029. Allegri e il Napoli: una nuova era è già iniziata.