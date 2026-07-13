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lunedì 13 luglio 2026
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Napoli, il programma delle amichevoli estive: tutte le date e come vederle

Scelte le date e gli orari dei test: si parte con l'Arezzo, si chiude con la sfida contro l'Aris Salonicco
2 min
TagsnapoliAmichevoli
Napoli

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Tutte le notizie sulla squadra

Tutte le amichevoli precampionato del Napoli di Allegri si giocheranno in Italia. E saranno spalmate tra i due ritiri messi in agenda: prima quello di Dimaro e poi quello di Castel di Sangro. C'è grandissima attesa per vedere il nuovo corso azzurro, che debutterà il 22 luglio nel test contro l'Arezzo.   

Napoli, le date e l'ora delle amichevoli 

22 luglio (ore 18): Napoli-Arezzo, Dimaro - Stadio Comunale SKI.IT Arena

26 luglio (ore 18): Napoli-Carrarese, Dimaro - Stadio Comunale SKI.IT Arena

5 agosto (ore 18.30): Napoli-Club Atlético Osasuna, Castel di Sangro - Stadio Teofilo Patini

8 agosto (ore 21): Napoli-Real Club Celta de Vigo, Castel di Sangro - Stadio Teofilo Patini

12 agosto (ore 21): Napoli-Aris Salonicco, Castel di Sangro - Stadio Teofilo Patini

I test della squadra di Allegri in tv 

Le amichevoli del Napoli saranno trasmesse in diretta su DAZN, Sky Primafila e OneFootball al costo di 9,99 euro.  
 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

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