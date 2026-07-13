Napoli, il programma delle amichevoli estive: tutte le date e come vederle
Tutte le amichevoli precampionato del Napoli di Allegri si giocheranno in Italia. E saranno spalmate tra i due ritiri messi in agenda: prima quello di Dimaro e poi quello di Castel di Sangro. C'è grandissima attesa per vedere il nuovo corso azzurro, che debutterà il 22 luglio nel test contro l'Arezzo.
Napoli, le date e l'ora delle amichevoli
22 luglio (ore 18): Napoli-Arezzo, Dimaro - Stadio Comunale SKI.IT Arena
26 luglio (ore 18): Napoli-Carrarese, Dimaro - Stadio Comunale SKI.IT Arena
5 agosto (ore 18.30): Napoli-Club Atlético Osasuna, Castel di Sangro - Stadio Teofilo Patini
8 agosto (ore 21): Napoli-Real Club Celta de Vigo, Castel di Sangro - Stadio Teofilo Patini
12 agosto (ore 21): Napoli-Aris Salonicco, Castel di Sangro - Stadio Teofilo Patini
I test della squadra di Allegri in tv
Le amichevoli del Napoli saranno trasmesse in diretta su DAZN, Sky Primafila e OneFootball al costo di 9,99 euro.