Napoli, il programma delle amichevoli estive: tutte le date e come vederle

Tutte le amichevoli precampionato del Napoli di Allegri si giocheranno in Italia. E saranno spalmate tra i due ritiri messi in agenda: prima quello di Dimaro e poi quello di Castel di Sangro. C'è grandissima attesa per vedere il nuovo corso azzurro, che debutterà il 22 luglio nel test contro l'Arezzo.