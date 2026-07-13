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lunedì 13 luglio 2026
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Ritiro Napoli, due amichevoli a Dimaro: il programma completo

L'arrivo della squadra di Massimiliano Allegri è previsto per la mattinata di venerdì: nel pomeriggio il primo allenamento
3 min
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Il Napoli si avvicina al ritiro di Dimaro Folgarida, in programma dal 17 al 27 luglio. La squadra di Massimiliano Allegri approderà in Trentino venerdì mattina, per poi svolgere nel pomeriggio il primo allenamento. Due le amichevoli previste dal programma. Diversi gli eventi organizzati per i tifosi azzurri nell'Area Eventi di Piazza Madonna Pace, mentre il 27 pomeriggio andrà in scena l'ultima seduta di allenamento. Poi, la partenza per Castel di Sangro per la seconda fase della pre-season 2026/27.

Napoli, due amichevoli a Dimaro Folgarida:

"La SSC Napoli, - si legge nel comunicato ufficiale della società partenopea - come già annunciato nelle scorse settimane, è lieta di comunicare ai propri sostenitori che dal 17 al 27 luglio 2026 inizierà il proprio ritiro estivo a Dimaro Folgarida, nella splendida cornice della Val di Sole.

AMICHEVOLI

Durante questo periodo gli azzurri disputeranno due gare amichevoli: 

  • Mercoledì 22 luglio alle ore 18:00 Napoli-Arezzo presso lo "Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena"
  • Domenica 26 luglio alle ore 18:00 Napoli-Carrarese presso lo "Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena"

*Le prenotazioni a ogni singolo allenamento saranno aperte dalle ore 10:00 del giorno precedente, fino a esaurimento posti.

SESSIONE FIRME

Al termine delle sedute di allenamento sono previste le consuete sessioni firme, con la presenza dei calciatori azzurri. Le prenotazioni per ciascuna delle sessioni firme previste saranno aperte dalle ore 10:00 del giorno precedente, fino a esaurimento posti.

VILLAGE

Come di consueto, sarà predisposto uno spazio dedicato al Village, all'interno del quale saranno allestiti uno store e una zona dedicata all'area espositiva, con i memorabilia della SSC Napoli che consentiranno ai nostri sostenitori di ripercorrere tutti i momenti storici e indimenticabili del centenario azzurro. 

Le prenotazioni per ogni singolo ingresso all'area espositiva saranno aperte dalle ore 10:00 del giorno precedente, fino a esaurimento dei posti disponibili.

EVENTI

Anche di sera, sono stati organizzati eventi di intrattenimento presso Piazza Madonna della Pace, ai quali si può accedere gratuitamente e senza prenotazione, ma fino al riempimento della capienza disponibile.

 

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