Napoli, live la conferenza di presentazione di Allegri dal Teatro San Carlo: segui la diretta

A Napoli è il giorno di Massimiliano Allegri. Dopo essere arrivato nella giornata di ieri in città, dove ha visitato la sede e il campo del centro sportivo di Castel Volturno, oggi è il momento delle dichiarazioni. In uno dei luoghi più suggestvi della città, il teatro San Carlo, avrà luogo la conferenza stampa d presentazione. Oltre a lui ci sarà il presidente De Laurentiis e tutto lo stato maggiore del club: dall'ad Chiavelli al ds Manna, passando per il direttore dell'area business Bianchini. Segui l'evento sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.