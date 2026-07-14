Napoli, live la conferenza di presentazione di Allegri dal Teatro San Carlo: segui la diretta
A Napoli è il giorno di Massimiliano Allegri. Dopo essere arrivato nella giornata di ieri in città, dove ha visitato la sede e il campo del centro sportivo di Castel Volturno, oggi è il momento delle dichiarazioni. In uno dei luoghi più suggestvi della città, il teatro San Carlo, avrà luogo la conferenza stampa d presentazione. Oltre a lui ci sarà il presidente De Laurentiis e tutto lo stato maggiore del club: dall'ad Chiavelli al ds Manna, passando per il direttore dell'area business Bianchini. Segui l'evento sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
11:14
Allegri conoscerà i giocatori giovedì
Allegri conoscerà i giocatori giovedì, quando andranno in scena le visite mediche e i test fisici dei convocati per il ritiro a Dimaro Folgarida, in agenda da venerdì al 27 luglio: da Anguissa, Lobotka, Di Lorenzo e Alisson, a Hojlund, Vergara, Politano, Gilmour, Spinazzola, Gutierrez, Meret e tutti gli altri.
10:59
Come è andato il primo giorno di Allegri a Napoli
La giornata di ieri ha dato il via all’era di Massimiliano Allegri a Napoli. L'allenatore si è recato al campo del centro sportivo di Castel Volturno. Qualche ora in sede, poi un giro esplorativo completo di quella che sarà la sua casa per un bel po’. LEGGI QUI.
10:45
L'attesa fuori dal San Carlo (dalla nostra inviata a Napoli)
A ora, una cinquantina di tifosi sono presenti fuori dal teatro San Carlo, dove sono invece seicento gli invitati per la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. (dalla nostra inviata a Napoli Chiara Zucchelli).
10:42
I primi cartelloni per Allegri (dalla nostra inviata a Napoli)
"Firma per salire sul carro". Questo un cartellone preparato da dei ragazzi per il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. (dalla nostra inviata a Napoli Chiara Zucchelli).
10:35
Lo stato maggiore del Napoli al San Carlo
In occasione della presentazione di Massimiliano Allegri sarà presente al teatro San Carlo tutto lo stagio maggiore del club: dall’ad Chiavelli e il dg dell’area business Bianchini, al ds Manna.
10:31
Allegri, alle 11:30 la conferenza stampa di presentazione
La conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli avrà inizio alle 11:30 presso il teatro San Carlo di Napoli.
Teatro San Carlo - Napoli