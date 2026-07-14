De Laurentiis show: "In Europa siamo marionette al servizio di Uefa e Fifa". Poi il siparietto con Allegri
È l'Allegri-Day a Napoli, il giorno della presentazione ufficiale del nuovo tecnico azzurro nella splendida cornice del Teatro San Carlo. Tanti i temi affrontati: obiettivi, ambizioni, mercato e non solo. Il presidente De Laurentiis si è soffermato anche su Fifa e Uefa rifilando una decisa stoccata: "La differenza tra il nostro calcio e quello delle altre leghe? C'è una differenza legislativa da paese e paese, c'è una grande differenza ad esempio con le leghe americane. Noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi, di cui dovremmo essere i padroni, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle delle altre leghe. In Italia, come in Inghilterra, c'è un numero di squadre maggiore rispetto a un certo livello d'interesse. Il problema è sempre economico, anche in Inghilterra - dove fatturano tre volte rispetto a noi - chiudono il bilancio in rosso, vuol dire che il calcio non funziona per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. In Europa siamo delle marionette a servizio della Uefa e della Fifa, non so se sono stato abbastanza esaustivo".
Siparietto De Laurentiis-Allegri
Durante la presentazione c'è stato un siparietto tra presidente e allenatore. Ce ne sono stati diversi, in realtà, come è nello stile di De Laurentiis. Uno in particolare però ha generato le risate dei protagonisti e degli ospiti a teatro. Allegri: "Io allenatore del centenario? Ho entusiasmo e grande senso di responsabilità. Al 30 maggio, quando finirà il campionato, dovremo aver raggiunto degli obiettivi e vinto dei trofei". Interviene ADL: "Quindi ti auguri di essere arrivato in fondo alla Champions, visto che hai parlato del 30 maggio...". E via con le risate generali.
La battuta di De Laurentiis su Allegri e Conte
In un'altra circostanza, quando si parlava di Allegri come erede di Conte per la seconda volta, come accaduto già alla Juve prima del Napoli, ecco la battuta di De Laurentiis: "Porta bene", ha scherzato prendendo per il braccio l'allenatore. Poi ride sull'Allegri che contiene le emozioni durante le gare: "In campo butta sempre via la giacca, quindi...".