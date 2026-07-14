De Laurentiis show: "In Europa siamo marionette al servizio di Uefa e Fifa". Poi il siparietto con Allegri

È l'Allegri-Day a Napoli, il giorno della presentazione ufficiale del nuovo tecnico azzurro nella splendida cornice del Teatro San Carlo. Tanti i temi affrontati: obiettivi, ambizioni, mercato e non solo. Il presidente De Laurentiis si è soffermato anche su Fifa e Uefa rifilando una decisa stoccata: "La differenza tra il nostro calcio e quello delle altre leghe? C'è una differenza legislativa da paese e paese, c'è una grande differenza ad esempio con le leghe americane. Noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi, di cui dovremmo essere i padroni, ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle delle altre leghe. In Italia, come in Inghilterra, c'è un numero di squadre maggiore rispetto a un certo livello d'interesse. Il problema è sempre economico, anche in Inghilterra - dove fatturano tre volte rispetto a noi - chiudono il bilancio in rosso, vuol dire che il calcio non funziona per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati. In Europa siamo delle marionette a servizio della Uefa e della Fifa, non so se sono stato abbastanza esaustivo".