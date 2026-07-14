Cannavacciuolo promuove Allegri: "Scelta giusta di De Laurentiis, quando lo ha preso gli ho scritto..."

"Io amo i professionisti e secondo me Allegri è un grande professionista. Quando ho saputo del suo ingaggio ho mandato un messaggio al presidente e gli ho scritto: 'Bravo, hai fatto bene'". Parole e idee firmate Antonino Cannavacciuolo . Lo chef stellato, grande tifoso del Napoli , ha parlato a Sky Sport 24 della scelta del nuovo tecnico, presentato al Teatro San Carlo , da parte del club azzurro.

Cannavacciuolo: "Allegri aziendalista ed è una cosa bella, non terrei Lukaku"

Cannavacciuolo ha aggiunto: "Allegri è un aziendalista ed è una cosa bella, perché se l'azienda va bene ne beneficiano tutti. Abbiamo una rosa larga e competitiva. Manca il vice di capitan Di Lorenzo e poi capire cosa faranno De Bruyne e Lukaku. Se terrei Lukaku? Sinceramente no perché abbiamo il 'Lukaku giovane' forgiato da Conte che è Hojlund e poi darei un'altra chance a Lucca per capire questo ragazzo cosa può fare. Gli altri? Tutti parlano di Neres e Alisson ma non ci scordiamo di Politano, perché alla fine tutti gli allenatori che arrivano lo fanno giocare e ci sarà un motivo".

"Curioso di vedere Vergara dopo il rinnovo"

Cannavacciuolo ha poi proseguito, con un pizzico di ironia: "De Laurentiis dice che bisogna vendere perché ci sono 45 giocatori? Diciamo che 8-9 sono della Primavera. Sono curioso di vedere Vergara dopo il rinnovo. Su di lui metto un punto interrogativo perché dovrà confermarsi, anche se da fuori sembra un ragazzo serio e con la testa a posto".

Cannavacciuolo: "Il nodo De Bruyne lo deve sciogliere De Bruyne, non Allegri"

Il nodo De Bruyne: "Non lo deve sciogliere Allegri ma De Bruyne stesso. Se inizia a camminare in campo non conta chi c'è in panchina. Nel calcio di oggi bisogna correre". Infine, un commento sulla prossima edizione della Champions League che vedrà ancora una volta il Napoli ai nastri di partenza: "Dipende da molti fattori, è un po' un terno al lotto".