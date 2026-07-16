Allegri scopre il Napoli e trova subito tanti big: il programma e chi ci sarà in ritiro

Sempre più biondo, sorridente, abbronzato. Reduce da qualche giorno di vacanza alle Baleari. Così Rasmus Hojlund era apparso martedì a Capodichino, al momento di uscire dal varco degli arrivi. «L'attaccante che avevo scansato e poi ho preso in pieno», aveva scherzato Massimiliano Allegri martedì, durante la presentazione al San Carlo . Da oggi, però, si fa sul serio. Rasmus Hojlund raggiungerà Castel Volturno e inizierà la sua seconda stagione napoletana. È il centravanti che Max avrebbe voluto già un anno fa al Milan e che adesso avrà finalmente a disposizione per costruire il nuovo Napoli. Dal primo giorno di ritiro, come tutti gli allenatori vorrebbero. Per conoscersi meglio, affinare l'intesa, capirsi a vicenda. Per il bene di tutti, per il bene del Napoli.

Napoli, arrivano i big

Dopo il primo gruppo di lavoro convocato ieri al Training Center di Castel Volturno, oggi toccherà ai pezzi pesanti. Insieme a Hojlund arriveranno anche il capitano Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano, Spinazzola, Alisson Santos, Rrahmani e altri. Sarà la giornata in cui il gruppo prenderà definitivamente forma, tra visite mediche, test atletici e i primi colloqui con il nuovo allenatore e il suo staff. Ieri avevano inaugurato il raduno Meret, Milinkovic-Savic, Beukema, Rafa Marin, Mazzocchi, Lindstrom, Lucca, Vergara, Contini, Giovane e Gutierrez. Martedì si sono rivisti Buongiorno e altri calciatori rientrati dai prestiti come Cajuste e Marianucci. Con loro anche diversi ragazzi della Primavera che proveranno a convincere Allegri durante il ritiro. Per qualcuno sarà un'occasione per conquistarsi una conferma, per altri una vetrina prima di una nuova destinazione. Domani, poi, la partenza per Dimaro Folgarida, dove il Napoli resterà fino al 27 luglio. La squadra volerà da Capodichino a Verona per poi raggiungere il Trentino in pullman. Il primo allenamento sul campo di Carciato è fissato già per domani alle 17.30.

Si attendono tutti gli altri: le date

Il gruppo, però, non sarà ancora al completo. Mancano infatti i giocatori impegnati fino a pochi giorni fa al Mondiale, che usufruiranno di un periodo di ferie supplementare. I primi a raggiungere i compagni saranno Olivera e McTominay, attesi intorno al 27 luglio. Con loro ci sarà anche Gilmour, che negli Stati Uniti aveva seguito da vicino la Scozia ma che dovrà essere valutato dopo l'infortunio che gli ha impedito di partecipare alla competizione. Tornerà in azzurro anche Lang. L'olandese rientra dopo il prestito al Galatasaray e un Mondiale vissuto quasi interamente ai margini: appena sette minuti complessivi, tanta panchina, compresa l'eliminazione ai rigori contro il Marocco. Gli ultimi ad aggregarsi saranno invece i due belgi, Lukaku e De Bruyne. Entrambi raggiungeranno il Napoli direttamente a Castel di Sangro, il 5 agosto. «Tornerò», aveva detto KDB dopo l'eliminazione con la Spagna, specificando però come le sue priorità fossero le vacanze e il riposo dopo un mese faticoso. Per Allegri, in attesa di un confronto con i due Diavoli Rossi, saranno settimane preziose. C'è una squadra da conoscere, una gerarchia da costruire e tanti giocatori da valutare prima che il mercato entri nel vivo. Ma da oggi, con l'arrivo dei primi big, il Napoli comincia finalmente a prendere forma.