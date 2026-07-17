Napoli, chi si rivede: Lucca, Marianucci e Lang osservati speciali di Allegri

Chi si rivede. Un'estate dopo, Lorenzo Lucca e Luca Marianucci ripartono da Dimaro con una nuova occasione tra le mani. Stesso ritiro, ma scenario completamente diverso. Dodici mesi fa erano due acquisti appena arrivati, oggi sono due giocatori che devono convincere Allegri a puntare su di loro anche nella prossima stagione. Max li osserverà da vicino fin dai primi allenamenti in Val di Sole, consapevole che il ritiro sarà il momento decisivo per tracciare il confine tra chi resterà e chi, invece, dovrà cercarsi altre destinazioni. Tra i due, quello chiamato all'esame più importante è Lucca . Dopo i sei mesi trascorsi in prestito al Nottingham Forest, il centravanti è tornato a Castel Volturno con la voglia di rilanciarsi. Il Napoli ha investito tanto su di lui e Allegri vuole capire se può davvero rappresentare un'alternativa credibile nel nuovo reparto offensivo.

Il futuro di Marianucci

Diversa la situazione di Marianucci. Il difensore rientra dopo l'esperienza al Torino e proverà a ritagliarsi un posto nelle rotazioni di una difesa rimasta fortemente competitiva. Anche per lui il verdetto arriverà dal campo. Tra i convocati per il Trentino ci saranno anche Jesper Lindstrom e Michael Folorunsho. Entrambi sono sul mercato, ma partiranno regolarmente con il gruppo in attesa di eventuali sviluppi. Diverso il discorso per Jens Cajuste: il Napoli sta lavorando per trovargli una sistemazione e le parti sono impegnate a definire la soluzione migliore. E poi c'è Noa Lang. L'olandese avrà qualche giorno di vacanza in più dopo gli impegni con la nazionale al Mondiale e raggiungerà i compagni successivamente. Anche lui sarà osservato speciale di Allegri.