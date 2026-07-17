Zeballos aspetta il Napoli: contatti costanti con il Boca Juniors ma serve cedere prima
Il Napoli ha ceduto in prestito all'Ospitaletto il portiere Mathias Ferrante. La notizia ufficiale pubblicata ieri, alla vigilia della partenza del gruppo per il ritiro di Dimaro Folgarida, non intacca però il gruppo dei convocati che saranno annunciati prima di saltare sull'aereo che alle 10 decollerà dall'aeroporto di Capodichino: Ferrante non rientrava nella mini lista dei quattro portieri per il periodo di lavoro in Trentino. In totale, considerando anche l'inserimento di Lindstrom, in Val di Sole si alleneranno con Allegri e il suo staff più di 30 calciatori, ferma restando la possibilità di escludere qualcuno dei preallertati di comune accordo. Magari per esigenze di mercato: Cajuste, ad esempio, è in ballo con il Genoa e non farà parte della spedizione. Fatto sta che il ds Manna è impegnato in un super lavoro di sfoltimento, strumentale (e necessario) a sbloccare gli acquisti. Per ora soltanto virtuali: è il caso di Exequiel Oscar Zeballos, l'esterno argentino del Boca che a gennaio era un flirt e ora un amore possibile. Ma solo a patto di realizzare qualche cessione, certo.
Zeballos aspetta un segnale
Ventiquattro anni, un dribbling fulminante e la capacità di aumentare il tasso di fantasia offensiva, Oscar detto il Changuito non aspetta che un segnale: non vede l'ora di precipitarsi a Ezeiza e di decollare in direzione Napoli. Alla Bombonera, ormai, vive da separato in casa: in Argentina continuano a raccontare le sue giornate da illustre fuori rosa, fuori dal gruppo del Vasco Arruabarrena e sempre più ai margini. Il suo contratto scadrà a dicembre e dunque potrà essere acquistato a zero, ma i media argentini continuano a spiegare che dovrebbe andare via subito. E così, al Napoli non resta che definire l'accordo con il Boca: il lavoro per trovare la quadra è costante, incessante, e le cifre sono quelle che circolano a Buenos Aires (intorno ai 9 milioni di dollari, poco meno di 8 milioni di euro). Il suo agente, Diego Merino, è stato a Napoli fino a inizio settimana e potrebbe tornare molto presto: sono tutti in attesa di novità. Tutti ad aspettare le cessioni che apriranno le porte degli acquisti.
Kovar o Falcone per il vice Meret. Salgono le quotazioni di Favasuli
Non solo Argentina e attacco, però. Le priorità del club azzurro sono un terzino destro e un portiere. Con ordine: l'arrivo dell'uomo che dovrà completare la coppia dei baluardi insieme con Meret dipende dalla cessione di Milinkovic-Savic, oggi atteso a Dimaro ma al centro di un discorso con l'Hull City. Il problema è la formula: il club azzurro vorrebbe venderlo o prestarlo con obbligo di riscatto (è valutato 18 milioni). Piacciono Kovar del Psv e Falcone del Lecce. A destra, dopo Dodo della Fiorentina, salgono le quotazioni di Costantino Favasuli, talento di 22 anni del Catanzaro che ha strappato copertine e passerelle. A proposito di Viola: analisi attente anche su Niccolò Fortini, 20 anni, Under 21 come Favasuli. La beata gioventù delle fasce.