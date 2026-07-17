Zeballos aspetta il Napoli: contatti costanti con il Boca Juniors ma serve cedere prima

Il Napoli ha ceduto in prestito all'Ospitaletto il portiere Mathias Ferrante . La notizia ufficiale pubblicata ieri, alla vigilia della partenza del gruppo per il ritiro di Dimaro Folgarida , non intacca però il gruppo dei convocati che saranno annunciati prima di saltare sull'aereo che alle 10 decollerà dall'aeroporto di Capodichino: Ferrante non rientrava nella mini lista dei quattro portieri per il periodo di lavoro in Trentino. In totale, considerando anche l'inserimento di Lindstrom , in Val di Sole si alleneranno con Allegri e il suo staff più di 30 calciatori , ferma restando la possibilità di escludere qualcuno dei preallertati di comune accordo. Magari per esigenze di mercato: Cajuste , ad esempio, è in ballo con il Genoa e non farà parte della spedizione. Fatto sta che il ds Manna è impegnato in un super lavoro di sfoltimento, strumentale (e necessario) a sbloccare gli acquisti. Per ora soltanto virtuali: è il caso di Exequiel Oscar Zeballos , l'esterno argentino del Boca che a gennaio era un flirt e ora un amore possibile. Ma solo a patto di realizzare qualche cessione, certo.

Zeballos aspetta un segnale

Ventiquattro anni, un dribbling fulminante e la capacità di aumentare il tasso di fantasia offensiva, Oscar detto il Changuito non aspetta che un segnale: non vede l'ora di precipitarsi a Ezeiza e di decollare in direzione Napoli. Alla Bombonera, ormai, vive da separato in casa: in Argentina continuano a raccontare le sue giornate da illustre fuori rosa, fuori dal gruppo del Vasco Arruabarrena e sempre più ai margini. Il suo contratto scadrà a dicembre e dunque potrà essere acquistato a zero, ma i media argentini continuano a spiegare che dovrebbe andare via subito. E così, al Napoli non resta che definire l'accordo con il Boca: il lavoro per trovare la quadra è costante, incessante, e le cifre sono quelle che circolano a Buenos Aires (intorno ai 9 milioni di dollari, poco meno di 8 milioni di euro). Il suo agente, Diego Merino, è stato a Napoli fino a inizio settimana e potrebbe tornare molto presto: sono tutti in attesa di novità. Tutti ad aspettare le cessioni che apriranno le porte degli acquisti.

Kovar o Falcone per il vice Meret. Salgono le quotazioni di Favasuli

Non solo Argentina e attacco, però. Le priorità del club azzurro sono un terzino destro e un portiere. Con ordine: l'arrivo dell'uomo che dovrà completare la coppia dei baluardi insieme con Meret dipende dalla cessione di Milinkovic-Savic, oggi atteso a Dimaro ma al centro di un discorso con l'Hull City. Il problema è la formula: il club azzurro vorrebbe venderlo o prestarlo con obbligo di riscatto (è valutato 18 milioni). Piacciono Kovar del Psv e Falcone del Lecce. A destra, dopo Dodo della Fiorentina, salgono le quotazioni di Costantino Favasuli, talento di 22 anni del Catanzaro che ha strappato copertine e passerelle. A proposito di Viola: analisi attente anche su Niccolò Fortini, 20 anni, Under 21 come Favasuli. La beata gioventù delle fasce.

