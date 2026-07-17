Buongiorno si ferma. Il difensore del Napoli rischia l'operazione al ginocchio destro: dipenderà dal prossimo consulto medico. Lo ha confermato il club azzurro attraverso un comunicato ufficiale: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato . Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro".

Allegri senza Buongiorno

Il difensore, quindi, non sarà a disposizione di Allegri in questa prima parte della stagione, in particolare a Dimaro. Bisogna aspettare e capire. La prossima visita sarà decisiva. Già verso la fine della scorsa stagione Buongiorno aveva accusato deo fastidi al ginocchio. A preoccupare è soprattutto la possibilità che serva un intervento chirurgico per risolvere definitivamente la situazione: un'eventualità che farebbe aumentare i tempi di recupero.

I convocati azzurri per il ritiro di Dimaro

Senza Buongiorno, gli azzurri scenderanno in campo nel pomeriggio per il primo allenamento alla Ski.it Aren di Dimaro. Ecco l'elenco completo dei giocatori convocati per prendere parte alla preparazione precampionato: Alisson Santos, Anguissa, Barido, Beukema, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hasa, Hojlund, Iaccarino, Lindstrom, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Obaretin, Pereyra, Politano, Prisco, Pugliese, Rao, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.