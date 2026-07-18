Napoli trema per l'infortunio a Buongiorno: Allegri teme un lungo stop. Decisivo il consulto a Barcellona

Venerdi 17 luglio, non è stato per niente un Buongiorno. Le brutte notizie, si sa, corrono in fretta, in questo caso anche più del bus che ieri alle 14.16 ha portato il Napoli a Dimaro : alle 13.30, mentre la squadra era ancora in viaggio da Verona verso la Val di Sole, a piantare il vessillo azzurro sulle Dolomiti è stato più veloce un infortunio. Il primo della stagione, ancor prima di mettere il pallone al centro del campo di Carciato: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro". Il testo del comunicato ufficiale del club vale un destro sul naso del miglior Tyson. Anche perché, nella peggiore delle ipotesi, il difensore potrebbe fermarsi fino a ottobre. La prima certezza, nel frattempo, è che Allegri non potrà contare su uno dei pilastri annunciati della sua gestione nella costruzione delle basi della squadra. La seconda è che urge un talismano, ma bello grosso, per demolire definitivamente il ponte della jella con il recente passato.

L'intervento di giugno

L'estate di Buongiorno era già stata piuttosto travagliata: a inizio giugno, subito dopo la fine del campionato, è stato operato a Lione proprio al ginocchio destro, per rimuovere una fastidiosa cisti che lo aveva limitato e condizionato nell'ultima parte della scorsa stagione. Sembrava che tutto stesse andando per il meglio, ma poi è venuto fuori questo nuovo problema. Al tendine. Il nuovo responsabile dello staff sanitario Gennaro De Luca, ex vice dello storico coordinatore Raffaele Canonico, ha informato il club e così è partita un'altra trafila culminata mercoledì nella triste scoperta di dover rinunciare a lui sia per il ritiro a Dimaro sia per quello in programma a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto.

Consulto a Barcellona da Cugat

Il prossimo step, determinante anche per la definizione dei tempi di recupero, dipende dal consulto con il professor Cugat a Barcellona: se andrà avanti la linea della terapia conservativa, allora Buongiorno potrebbe stare fermo per un mese o un mese e mezzo, ma se alla fine si opterà per l'intervento chirurgico allora potrebbero servire tre mesi di stop. E si arriverebbe a ottobre: rischia di perdere fino a sette giornate di campionato, calendario alla mano, oltre alle prime scene in Champions. Si vedrà.

Come sostituire Buongiorno

Il primo pensiero dopo l'infortunio del centrale è ovviamente volato al mercato, ma la l inea i n trapresa dal Napoli è innanzitutto di attingere all'ampia gamma di calciatori in dotazione prima di rivolgersi altrove: è rientrato dal prestito Rafa Marin, reduce da una buona stagione al Villarreal, e poi c'è Olivera, mancino come Alessandro, che da marcatore ha giocato con la Celeste e con Conte (nei tre). Ma con Beukema alle prese con i suoi problemi, non è esclusa la virata: dopo Gila, piaceva Gatti. Riflessioni obbligate in corso. Allegri non può certo essere felice, ci mancherebbe, ma è carico. Sereno. Fiducioso nonostante tutto perché la qualità del gruppo resta notevole. Bene. Fermo restando che al mercato, e non quello del calcio, una cosa si può sempre acquistare: quel famoso talismano.