Il Napoli già corre a Dimaro: Allegri prova il 4-3-3 ma lavora senza quattro giocatori importanti

Duecento persone a dare il benvenuto lungo la passerella d'asfalto ricavata davanti all'albergo e milleduecento al primo allenamento. Il Napoli è sbarcato ieri in Val di Sole alle 14.16, provando a spazzare via le nuvole del venerdì 17 tormentato dall'infortunio di Buongiorno. L'era di Massimiliano Allegri detto Max, l'allenatore del Centenario e il quattordicesimo della saga De Laurentiis, è ufficialmente cominciata: il tecnico è stato tra i primi a scendere dal bus e l'ultimo a mettere piede sul campo di Carciato per l'allenamento delle 18.30. Applausi e qualche coro in attesa che l'onda azzurra cresca già oggi, nel cuore del weekend, storicamente il motore dei ritiri in Val di Sole. Allo Sporthotel Rosatti, casa azzurri in Trentino, il clima è molto sereno e l'entusiasmo della novità è ancora nell'aria. Lo stesso che tutti hanno percepito a contatto con Max. Non è solo il Napoli a inaugurare una nuova e grande avventura dopo il biennio di successi vissuto con Conte: dal 2010 al 24 maggio, Allegri ha allenato soltanto Milan e Juventus a più riprese. E ha vinto, tanto: 14 titoli in totale, tra scudetti e coppe. Più due finali di Champions in bianco e nero. Torino e Milano fanno parte della sua stessa esistenza, ma ora ritrova il mare che lo riporta a Livorno. E poi il Maradona, il profondo Sud, un'altra storia e un altro popolo da riabbracciare 28 anni dopo la piccola parentesi da calciatore. Erano altri tempi: all'epoca la squadra lottava per non retrocedere e andò in B in uno stadio deserto, mentre oggi tutti sognano a occhi aperti.