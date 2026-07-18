Il Napoli già corre a Dimaro: Allegri prova il 4-3-3 ma lavora senza quattro giocatori importanti
Duecento persone a dare il benvenuto lungo la passerella d'asfalto ricavata davanti all'albergo e milleduecento al primo allenamento. Il Napoli è sbarcato ieri in Val di Sole alle 14.16, provando a spazzare via le nuvole del venerdì 17 tormentato dall'infortunio di Buongiorno. L'era di Massimiliano Allegri detto Max, l'allenatore del Centenario e il quattordicesimo della saga De Laurentiis, è ufficialmente cominciata: il tecnico è stato tra i primi a scendere dal bus e l'ultimo a mettere piede sul campo di Carciato per l'allenamento delle 18.30. Applausi e qualche coro in attesa che l'onda azzurra cresca già oggi, nel cuore del weekend, storicamente il motore dei ritiri in Val di Sole. Allo Sporthotel Rosatti, casa azzurri in Trentino, il clima è molto sereno e l'entusiasmo della novità è ancora nell'aria. Lo stesso che tutti hanno percepito a contatto con Max. Non è solo il Napoli a inaugurare una nuova e grande avventura dopo il biennio di successi vissuto con Conte: dal 2010 al 24 maggio, Allegri ha allenato soltanto Milan e Juventus a più riprese. E ha vinto, tanto: 14 titoli in totale, tra scudetti e coppe. Più due finali di Champions in bianco e nero. Torino e Milano fanno parte della sua stessa esistenza, ma ora ritrova il mare che lo riporta a Livorno. E poi il Maradona, il profondo Sud, un'altra storia e un altro popolo da riabbracciare 28 anni dopo la piccola parentesi da calciatore. Erano altri tempi: all'epoca la squadra lottava per non retrocedere e andò in B in uno stadio deserto, mentre oggi tutti sognano a occhi aperti.
Quattro assenze pesanti
L'inizio non è stato morbido, per la verità: Buongiorno fuori causa e poi, da report del club, Neres e Beukema a parte. Il brasiliano ha svolto un lavoro di rieducazione in seguito a una terapia infiltrativa rigenerativa del ginocchio sinistro; il difensore ha iniziato un programma di rieducazione per la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale del tendine achilleo. Niente male. La buona notizia? S'è rivisto Gilmour, ma soltanto per un saluto: sta ancora seguendo l'iter di riabilitazione dopo l'infortunio non banale al ginocchio destro rimediato con la Scozia che gli è costato il Mondiale (trauma distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale). Insomma, Max ha cominciato senza quattro uomini importanti.
Prove di 4-3-3
Nella prima sessione di allenamento a Carciato, dopo un po' di palestra, lavoro tecnico e una serie di esercizi finalizzati al possesso e all'uscita dalle pressioni. Poi, partitella a campo ridotto con due gol di Lindstrom - chi si rivede - e uno di Hojlund. Ma due novità hanno conquistato la copertina: cinque minuti di corsa e tanto pallone, differenza sostanziale rispetto alle ripetute del primo giorno di un anno fa con Conte; e squadre schierate con il 4-3-3. Oggi doppia seduta e indicazioni più profonde su metodologie e tattica, ma l'idea è che Allegri abbia abbozzato le prime prove di tridente. E tracciato il futuro.