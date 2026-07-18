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Napoli, brutte notizie per Allegri: dopo Buongiorno si ferma anche Rafa Marin

Il difensore spagnolo costretto allo stop nel corso della seduta di oggi: ha subìto un colpo alla caviglia ma di lieve entità
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TagsnapoliRafa Marin
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Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Dopo il problema fisico che ha costretto Buongiorno a fermarsi, oggi un altro difensore è stato costretto allo stop. Nel secondo giorno di ritiro, si è fermato Rafa Marin. Il difensore azzurro, appena tornato dal prestito al Villarreal, è stato costretto ad uno stop per un colpo subito alla caviglia destra.

Le condizioni di Rafa Marin

Il centrale spagnolo ha saltato gli ultimi minuti della seduta di allenamento agli ordini del tecnico azzurri. Il Napoli, nel report pubblicato sul proprio sito ufficiale ha specificato che "nella parte finale della partitina Rafa Marin ha subìto un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra, considerato di lieve entità".

Napoli, doppia seduta agli ordini di Allegri

I calciatori azzurri hanno svolto una doppia seduta di allenamento. Al mattino la squadra ha lavorato in due gruppi distinti. Il primo è stato impegnato in una sessione in palestra e successivamente in un'esercitazione tecnico-tattica. Il secondo gruppo ha svolto lavoro in palestra e a seguire esercitazione tecnica, con sviluppi in fase finalizzazione. Nel pomeriggio la squadra ha iniziato con una fase di riscaldamento, proseguendo con una serie di possessi mirati alla finalizzazione. 

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