Napoli, Decibel Bellini non sarà più lo speaker del Maradona: l'annuncio sui social

Dopo oltre 16 anni di passione e dedizione, Daniele "Decibel" Bellini non sarà più lo speaker ufficiale dello stadio del Napoli. L'annuncio, non del tutto inaspettato, è arrivato dallo stesso Bellini, che ha pubblicato un lungo post sulle sue storie di Instagram: "Non esiste un modo facile per dirlo. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto - si legge - per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli. Per sedici anni ho avuto l’onore di dare voce a uno stadio unico al mondo, vivendo da una posizione privilegiata gioie, delusioni, vittorie indimenticabili e momenti che porterò con me per sempre". Bellini era diventato speaker dell'allora Stadio San Paolo il 25 marzo 2010 , quasi per caso (avrebbe dovuto fare solo una sostituzione) in occasione di Napoli-Juventus 3-1 giocato di giovedì.

Il messaggio di Decibel Bellini

Il lungo messaggio social di Bellini, dj e produttore di lunga data, continua: "Il grazie più grande va a voi, ai tifosi. Perché, sempre, in ogni partita, con il freddo o sotto la pioggia, contro qualsiasi avversario, avete sostenuto questa maglia con un amore infinito. La vostra energia mi ha accompagnato in ogni singolo ingresso in campo e mi ha fatto sentire parte di una famiglia immensa. Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questo straordinario percorso, dentro e fuori dallo stadio. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere come professionista e come uomo. C’è una frase che porterò dentro per tutta la vita: 'Sono le 22:37 del 4 maggio 2023. Abbracciatevi forte, perché dopo 33 anni il Napoli è Campione d’Italia!'. Brividi, anche solo rileggerla. Uno dei momenti più belli della storia del nostro Napoli. Purtroppo, a volte, le strade si dividono. Fa parte della vita. Porto con me solo l’orgoglio di aver rappresentato il Napoli con rispetto, passione e dedizione, dando ogni volta tutto me stesso. Il mio amore per questi colori non cambia e non cambierà mai. Ci rivedremo. Magari in un’altra veste, magari in un altro luogo. Ma sempre con la stessa voce e lo stesso cuore. Grazie per avermi fatto vivere un sogno lungo sedici anni. Sempre e comunque, Forza Napoli". Il ruolo di speaker del Napoli sarà affidato a una delle voci di Radio Kiss Kiss: proprio oggi infatti il club di De Laurentiis ha ufficializzato il prolungamento di tre anni dell'accordo con l'emittente napoletana, che estenderà il proprio impegno anche agli eventi allo Stadio Maradona.