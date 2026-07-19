Napoli, Decibel Bellini non sarà più lo speaker del Maradona: l'annuncio sui social
Dopo oltre 16 anni di passione e dedizione, Daniele "Decibel" Bellini non sarà più lo speaker ufficiale dello stadio del Napoli. L'annuncio, non del tutto inaspettato, è arrivato dallo stesso Bellini, che ha pubblicato un lungo post sulle sue storie di Instagram: "Non esiste un modo facile per dirlo. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis mi ha comunicato la volontà di non rinnovare il mio contratto - si legge - per questo motivo non potrò più ricoprire il ruolo di speaker del Napoli. Per sedici anni ho avuto l’onore di dare voce a uno stadio unico al mondo, vivendo da una posizione privilegiata gioie, delusioni, vittorie indimenticabili e momenti che porterò con me per sempre". Bellini era diventato speaker dell'allora Stadio San Paolo il 25 marzo 2010, quasi per caso (avrebbe dovuto fare solo una sostituzione) in occasione di Napoli-Juventus 3-1 giocato di giovedì.
Il messaggio di Decibel Bellini
Il lungo messaggio social di Bellini, dj e produttore di lunga data, continua: "Il grazie più grande va a voi, ai tifosi. Perché, sempre, in ogni partita, con il freddo o sotto la pioggia, contro qualsiasi avversario, avete sostenuto questa maglia con un amore infinito. La vostra energia mi ha accompagnato in ogni singolo ingresso in campo e mi ha fatto sentire parte di una famiglia immensa. Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questo straordinario percorso, dentro e fuori dallo stadio. È stata un’esperienza che mi ha fatto crescere come professionista e come uomo. C’è una frase che porterò dentro per tutta la vita: 'Sono le 22:37 del 4 maggio 2023. Abbracciatevi forte, perché dopo 33 anni il Napoli è Campione d’Italia!'. Brividi, anche solo rileggerla. Uno dei momenti più belli della storia del nostro Napoli. Purtroppo, a volte, le strade si dividono. Fa parte della vita. Porto con me solo l’orgoglio di aver rappresentato il Napoli con rispetto, passione e dedizione, dando ogni volta tutto me stesso. Il mio amore per questi colori non cambia e non cambierà mai. Ci rivedremo. Magari in un’altra veste, magari in un altro luogo. Ma sempre con la stessa voce e lo stesso cuore. Grazie per avermi fatto vivere un sogno lungo sedici anni. Sempre e comunque, Forza Napoli". Il ruolo di speaker del Napoli sarà affidato a una delle voci di Radio Kiss Kiss: proprio oggi infatti il club di De Laurentiis ha ufficializzato il prolungamento di tre anni dell'accordo con l'emittente napoletana, che estenderà il proprio impegno anche agli eventi allo Stadio Maradona.