Napoli, Kiss Kiss è la radio ufficiale degli azzurri: i dettagli sull'accordo

NAPOLI - Il Napoli ha la sua nuova emittente radiofonica : al via la partnership tra il club quattro volte campione d'Italia e Radio Kiss Kiss , tra le più seguite nel panorama nazionale, che diventa la voce ufficiale di McTominay e compagni nell'anno del centenario e dopo la conclusione del rapporto con Radio CRC . L'accordo, si legge nel comunicato diramato dalla società partenopea, "unisce due importanti brand nati a Napoli ma oggi protagonisti ben oltre i confini del territorio, con l'obiettivo di offrire ai tifosi contenuti esclusivi, nuove esperienze di intrattenimento e una comunicazione sempre più innovativa".

Napoli e Radio Kiss Kiss, un binomio vincente

Le parti, prosegue la nota, rinnovano "una collaborazione già vissuta con successo negli anni passati" e inaugurano una "nuova fase di sviluppo fondata su una visione condivisa: raccontare e vivere la passione azzurra attraverso un progetto di comunicazione moderno, nazionale e internazionale. Negli ultimi anni la SSC Napoli si è affermata come una delle realtà calcistiche più prestigiose del panorama italiano ed europeo, conquistando due Scudetti, tre coppe Italia e due supercoppe italiane e consolidando una comunità di milioni di tifosi distribuiti in tutta Italia e nel mondo. Una crescita - si legge - che si intreccia con il percorso di Radio Kiss Kiss che, negli ultimi anni, ha consolidato il proprio ruolo, dialogando ogni giorno con milioni di persone in tutto il mondo. Per Radio Kiss Kiss questa partnership rappresenta una scelta strategica di grande valore: affiancare il proprio marchio a uno dei Club più prestigiosi, vincenti e seguiti del calcio italiano significa rafforzare ulteriormente il posizionamento dell'emittente, valorizzandone l'identità attraverso uno dei brand sportivi più riconoscibili del Paese. La partnership nasce dall'incontro tra due realtà accomunate dalle proprie radici napoletane e da una visione che guarda all'intero Paese e oltre. Da una parte il Club simbolo della città, oggi tra i principali protagonisti del calcio italiano ed europeo; dall'altra Radio Kiss Kiss, che in cinquant'anni di storia è cresciuta fino a diventare uno dei principali network radiofonici nazionali, mantenendo intatto il proprio legame con Napoli. Grazie a questa collaborazione, SSC Napoli e Radio Kiss Kiss svilupperanno un percorso comune che metterà al centro i tifosi, valorizzando l'esperienza dello Stadio Diego Armando Maradona e non solo, oltre a costruire un racconto continuativo della stagione sportiva attraverso l'intero ecosistema editoriale dell'emittente".

Napoli, Radio Kiss Kiss e i nuovi contenuti per i tifosi

Tanti i contenuti e le novità per i tifosi: dalla gestione dell'animazione, con dj e animatori, dello Stadio 'Diego Armando Maradona' in occasione delle gare casalinghe alla produzione di contenuti editoriali radiofonici esclusivi dedicati al mondo azzurro, passando per lo sviluppo di format radiofonici e digitali originali, iniziative speciali e attività dedicate ai fan azzurri durante tutta la stagione fino a innovativi progetti che prenderanno vita nei prossimi mesi. Questa collaborazione, si legge ancora nel comunicato, "rappresenta un'importante opportunità per chi ama il Napoli e il calcio che propone. Per Radio Kiss Kiss significa consolidare il proprio percorso di sviluppo attraverso l'associazione con uno dei marchi sportivi più forti e riconoscibili d'Italia e di Europa, ampliando ulteriormente la visibilità del proprio brand su tutto il territorio nazionale. Per la SSC Napoli significa poter contare su un partner editoriale capace di raggiungere ogni giorno milioni di persone attraverso un ecosistema di comunicazione integrato. Forte dell'esperienza maturata nella produzione e nell'animazione di grandi eventi nazionali e di un ecosistema editoriale sempre più integrato, Radio Kiss Kiss metterà il proprio know-how al servizio del Club per offrire contenuti esclusivi, nuovi format editoriali ed esperienze sempre più coinvolgenti dedicate ai tifosi. La proprietà del Calcio Napoli, avendo una matrice di produzione cinetelevisiva, metterà a disposizione di Radio Kiss Kiss la sua esperienza settantennale della famiglia De Laurentiis nel mondo dello spettacolo".

Napoli e Radio Kiss Kiss, le parole di De Laurentiis e Roselli Tubelli

"Siamo felici di siglare un accordo così importante con Radio Kiss Kiss. Una collaborazione che ci vedrà coinvolti a Napoli e sulle frequenze di Kiss Kiss nazionale e anche oltre", ha dichiarato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Entusiasmo condiviso anche da Fabio Roselli Tubelli, ad dell'emittente radiofonica: "Tornare a essere Radio Ufficiale della SSC Napoli con la sigla "Qui casa Calcio Napoli" rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Il Napoli è oggi una delle realtà sportive più prestigiose e riconoscibili del calcio italiano ed europeo, si è affermato tra i club più vincenti e protagonisti del panorama calcistico degli ultimi anni. Radio Kiss Kiss raggiunge milioni di persone in tutta Italia e questa partnership rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del nostro brand. Unisce due realtà fortemente identitarie che condividono la stessa ambizione".