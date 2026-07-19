Lucca con il ghiaccio sul piede sinistro: cosa è successo nel ritiro del Napoli

Terzo giorno di lavoro per il Napoli durante il ritiro di Dimaro . L'allenamento mattutino ha visto Lorenzo Lucca fermarsi per infortunio, scatenando momenti di ansia per lo staff di Massimiliano Allegri . L'attaccante, rientrato dal prestito al Nottingham Forest, si è accasciato al suolo dopo una botta alla caviglia.

Infortunio per Lucca dopo uno scontro con Rafa Marin

Riscaldamento e lavoro tecnico, quindi una serie di possessi e dei mini-tornei. Questo quanto svolto dal Napoli in mattinata. Proprio nel corso di questi tornei, precisamente un'esercitazione cinque contro cinque, Lucca è stato protagonista di uno scontro con Rafa Marin (il quale a sua volta ieri è stato costretto allo stop per un problema alla caviglia). Ad avere la peggio è stato il centravanti, che si è accasciato al suolo dolorante alla caviglia sinistra. Tempestivo l'intervento dello staff medico, che ha subito soccorso il giocatore.

Lucca a bordocampo con il ghiaccio alla caviglia

Dopo qualche minuto di pausa con il ghiaccio spray alla caviglia, Lucca ha prima provato a tornare regolarmente in campo, per poi recarsi di nuovo a bordo campo, applicando ancora il ghiaccio. "Lorenzo Lucca ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo al piede sinistro durante la partitina finale". Questo quanto comunicato dal club nel proprio report. Rientrato dal prestito al Nottingham Forest, con cui ha segnato un gol in nove presenze in tutte le competizioni, l'attaccante classe 2000 proverà a giocarsi le proprie carte in azzurro. Nella prima metà della scorsa stagione Lucca ha giocato 23 partite segnando 2 gol con il Napoli.

Vergara e Politano non si sono allenati

All'allenamento mattutino non hanno preso parte Matteo Politano e Antonio Vergara. Il Napoli ha comunicato le motivazioni dell'assenza dei due italiani: "Per Politano contusione all'anca destra. Vergara ha accusato sintomi simil-influenzali".