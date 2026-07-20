Napoli, il consulto non lascia alternative: Buongiorno si opera

Non è una buona notizia per Buongiorno , né per il Napoli . Il consulto di Barcellona ha dato l'esito peggiore e il difensore azzurro dovrà ancora una volta passare sotto i ferri per risolvere i problemi al ginocchio.

Non è un Buongiorno: necessaria l'operazione

La mancata convocazione da parte di Massimiliano Allegri per il ritiro di Dimaro era già sembrata una sentenza. Perché Alessandro Buongiorno, solamente ad inizio giugno, si era già sottoposto ad un intervento chirurgico sul ginocchio destro, per rimuovere una fastidiosa cisti. Tutto risolto? No, perché è insorto un nuovo tipo di problema, prima diagnosticato dallo staff azzurro e poi confermato dalla visita specialistica di Barcellona, che prevedeva un consulto con il professor Cugat.

L'esito dei nuovi esami non lascia spazio a dubbi di sorta: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni".

I tempi di recupero

Fino all'ultimo la speranza era stata quella di risolvere il problema tramite la terapia conservativa, ma il verdetto di Barcellona non lascia né dubbi, né alternative. Buongiorno dovrà operarsi e a questo punto i tempi di recupero potrebbero dilatarsi fino ai tre mesi: significherebbe rientrare ad ottobre, dopo la sosta per le nazionali, perdendo almeno sette partite di campionato.