Vergara e il rinnovo con il Napoli: le parole che esaltano i tifosi

"Cos'è il Napoli per me? Casa". Antonio Vergara si lancia in una vera e propria dichiarazione d'amore verso il club azzurro. Dal ritiro di Dimaro il fantasista parla del suo futuro. "È dura sentirsi pronti, comunque è Napoli. Però spero di essere all'altezza per stare al centro di questo Napoli".

Vergara e il rinnovo con il Napoli

Quando gli viene posta una domanda sul rinnovo del contratto, il fantasista risponde senza troppi giri di parole: "Manca poco, manca poco. Il mio percorso? Sicuramente è stata fondamentale la mia famiglia, mi è stata sempre accanto. Alla fine il calcio oltre che un lavoro è anche passione: essere innamorati di questo sport ti fa andare avanti".

Vergara e il rapporto con Allegri

Vergara ha poi ricordato il gol segnato al Chelsea in Champions League: "Difficile spiegare a parole le emozioni che ho provato. Una soddisfazione grandissima segnare al Maradona": Su Allegri e il futuro: "Ancora lo conosco poco, ma mi è simpatico. Il ruolo? In questi primi giorni mi sta utilizzando come mezzala. Vedremo...".