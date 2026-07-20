Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vergara e il rinnovo con il Napoli: le parole che esaltano i tifosi

Il fantasista parla del suo futuro: "Siamo vicini". Poi sul rapporto con Allegri...
2 min
Tagsvergaranapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"Cos'è il Napoli per me? Casa". Antonio Vergara si lancia in una vera e propria dichiarazione d'amore verso il club azzurro. Dal ritiro di Dimaro il fantasista parla del suo futuro.  "È dura sentirsi pronti, comunque è Napoli. Però spero di essere all'altezza per stare al centro di questo Napoli".

 

 

Vergara e il rinnovo con il Napoli

Quando gli viene posta una domanda sul rinnovo del contratto, il fantasista risponde senza troppi giri di parole: "Manca poco, manca poco. Il mio percorso? Sicuramente è stata fondamentale la mia famiglia, mi è stata sempre accanto. Alla fine il calcio oltre che un lavoro è anche passione: essere innamorati di questo sport ti fa andare avanti".

Vergara e il rapporto con Allegri

Vergara ha poi ricordato il gol segnato al Chelsea in Champions League: "Difficile spiegare a parole le emozioni che ho provato. Una soddisfazione grandissima segnare al Maradona": Su Allegri e il futuro: "Ancora lo conosco poco, ma mi è simpatico. Il ruolo? In questi primi giorni mi sta utilizzando come mezzala. Vedremo...".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

I primi giorni di Allegri al NapoliNapoli, mercato fermo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS