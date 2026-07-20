Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Buongiorno si sfoga sui social: "Amareggiato e profondamente dispiaciuto". Poi in napoletano...

Il difensore del Napoli dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico per risolvere i problemi al ginocchio: il messaggio scritto dall'ex Torino sui social
3 min
TagsnapoliBuongiorno
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il consulto a Barcellona lo ha confermato: Alessandro Buongiorno dovrà operarsi nuovamente. Il difensore del Napoli non si è ancora messo alle spalle il problema al ginocchio che lo costringerà nuovamente a sottoporsi a un intervento chirurgico. Massimiliano Allegri non lo aveva convocato per il ritiro di Dimaro e ora i tempi di recupero rischiano di dilatarsi fino ai tre mesi: si procederà con la terapia conservativa per recuperarlo quantomeno a ottobre, dopo il primo slot del calendario per le partite delle nazionali. L'ex Torino ha scritto un messaggio sui social dopo la conferma dell'intervento.

 

Buongiorno si opera: il messaggio sui social

Così Buongiorno ha scritto su Instagram: "Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo. In questo momento sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto. Quando è arrivata questa notizia ho avuto un momento di grande sconforto ma poi ho capito una cosa: la forza dei napoletani, ed io avendo i nonni campani lo so bene, sta nel non abbattersi quando insorgono delle difficoltà".

 

 

"Sta nell’alzare la testa e mettersi a lavorare ancora più duramente perché il “sereno” può tornare solo sopra la testa di chi non si arrende. E io non mi arrendo. Come si dice “Adda passà a nuttata” e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia. A presto. Forza Napoli Sempre!".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Vergara e il rinnovo con il NapoliBuongiorno deve operarsi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS