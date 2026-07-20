Buongiorno si sfoga sui social: "Amareggiato e profondamente dispiaciuto". Poi in napoletano...

Il consulto a Barcellona lo ha confermato: Alessandro Buongiorno dovrà operarsi nuovamente . Il difensore del Napoli non si è ancora messo alle spalle il problema al ginocchio che lo costringerà nuovamente a sottoporsi a un intervento chirurgico . Massimiliano Allegri non lo aveva convocato per il ritiro di Dimaro e ora i tempi di recupero rischiano di dilatarsi fino ai tre mesi: si procederà con la terapia conservativa per recuperarlo quantomeno a ottobre, dopo il primo slot del calendario per le partite delle nazionali. L'ex Torino ha scritto un messaggio sui social dopo la conferma dell'intervento.

Buongiorno si opera: il messaggio sui social

Così Buongiorno ha scritto su Instagram: "Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo. In questo momento sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto. Quando è arrivata questa notizia ho avuto un momento di grande sconforto ma poi ho capito una cosa: la forza dei napoletani, ed io avendo i nonni campani lo so bene, sta nel non abbattersi quando insorgono delle difficoltà".

"Sta nell’alzare la testa e mettersi a lavorare ancora più duramente perché il “sereno” può tornare solo sopra la testa di chi non si arrende. E io non mi arrendo. Come si dice “Adda passà a nuttata” e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia. A presto. Forza Napoli Sempre!".