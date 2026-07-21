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Incendio a Dimaro vicino al ritiro del Napoli

Incendio a Dimaro vicino al ritiro del Napoli

Va a fuoco il capannone di fronte al ristorante “La Spleuza da Streza” in Trentino, a un chilometro dall'hotel che ospita la squadra di Allegri. Nessun ferito
Fabio Mandarini
2 min
Napoli

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INVIATO A DIMARO FOLGARIDA - Incendio a Dimaro vicino al ritiro del Napoli. Nella notte è andato a fuoco un capanno in legno nel parcheggio del ristorante “Osteria Pizzeria La Spleuza da Streza” in Val di Sole, a un chilometro dallo Sporthotel Rosatti che ospita la squadra di Allegri. Non ci sono feriti.

La Spleuza per anni è stato anche il ritrovo storico della squadra e della società, il primo posto in cui De Laurentiis e i giocatori hanno organizzato cene celebrative nei quindici anni di ritiri in Trentino. Un luogo simbolo per tutti i tifosi e gli addetti ai lavori al seguito della squadra.

 

 

Napoli, incendio a Dimaro: cosa è successo

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente dopo aver ricevuto le segnalazioni degli abitanti di Monclassico, la frazione del comune di Dimaro Folgarida che ospita "La Spleuza", allarmati dagli scoppi, dal fumo e dalle fiamme. Ha preso fuoco anche un furgone parcheggiato di fianco alla struttura. All'interno del capanno erano conservati la legna per la pizzeria, una bicicletta elettrica, delle lampadine sotto carica oltre a una bombola di gas da 15 litri, che è scoppiata provocando un forte boato: dalle prime ricostruzioni l'origine dell'incendio potrebbe essere riconducibile a un malfunzionamento legato a qualcuno di questi oggetti. 

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