Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Laurentiis oggi al ritiro di Dimaro in attesa del debutto di Allegri

Domani alle ore 18 il primo test stagionale contro l'Arezzo di Cristian Bucchi, squadra neopromossa in Serie B
Fabio Mandarini - Inviato a Dimaro Folgarida
1 min
TagsDe LaurentiisnapoliAllegri
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra
Aurelio De Laurentiis esordirà oggi in ritiro. Ieri il presidente è stato impegnato insieme con l’ad Chiavelli in una serie di riunioni programmate e poi ha preparato il viaggio in Val di Sole. Per il quindicesimo anno. L’arrivo del presidente coinciderà anche con l’approfondimento delle trattative per il rinnovo biennale con le istituzioni locali. De Laurentiis ovviamente sarà presente allo stadio Comunale di Carciato per assistere al debutto della squadra di Allegri, in programma domani alle 18 contro l’Arezzo (biglietti ancora disponibili in Curva Meledrio, al costo di 24 euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Vergara e le parole sul rinnovoNapoli, Buongiorno si opera

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS