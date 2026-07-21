De Laurentiis oggi al ritiro di Dimaro in attesa del debutto di Allegri

Aurelio De Laurentiis esordirà oggi in ritiro. Ieri il presidente è stato impegnato insieme con l’ad Chiavelli in una serie di riunioni programmate e poi ha preparato il viaggio in Val di Sole. Per il quindicesimo anno. L’arrivo del presidente coinciderà anche con l’approfondimento delle trattative per il rinnovo biennale con le istituzioni locali. De Laurentiis ovviamente sarà presente allo stadio Comunale di Carciato per assistere al debutto della squadra di Allegri, in programma domani alle 18 contro l’Arezzo (biglietti ancora disponibili in Curva Meledrio, al costo di 24 euro).

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