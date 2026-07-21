Rrahmani esalta Allegri: "Una persona molto positiva. Difesa a 4? Sembra che..."

DIMARO FOLGARIDA - Prosegue la preparazione del Napoli in vista della stagione 2026/27 ormai alle porte. Gli azzurri di Massimiliano Allegri sono pronti a scendere in campo dopo mesi di vacanza, inaugurando così un'annata che si preannuncia ricca di impegni: domani (mercoledì 22 luglio, ore 18) sfida all'Arezzo neopromosso in Serie B mentre domenica 26 i vice campioni d'Italia affronteranno un'altra formazione della cadetteria, la nuova Carrarese di mister Cioffi, con calcio d'inizio sempre alle ore 18. Chi ha tracciato un bilancio sul lavoro svolto finora dal Napoli è Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, alla sua settima stagione in azzurro, si è espresso sulla preparazione nel ritiro di Dimaro: "Stiamo lavorando bene, sia con la palla che senza. Speriamo di fare queste due partite nel modo migliore".

Rrahmani elogia Allegri: "Una persona molto positiva. Sulla difesa 4..." "Il mister? Una persona molto positiva. Ci sentiamo liberi di comunicare con lui. Non che con gli altri non succedesse, ma lo si vede da subito questa positività che ci serve", ha sottolineato Rrahmani ai microfoni di Sky Sport: "Difesa a 4? Per come ci stiamo allenando sembra di sì". Sugli obiettivi stagionali del Napoli, il centrale classe 1994 non ha dubbi: "Vediamo, solo il tempo può far vedere dove saremo. I nostri obiettivi sono tutti e tre: campionato, Champions, Coppa Italia".

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