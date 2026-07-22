Dove vedere Napoli-Arezzo in tv? Dazn o Sky, orario
Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a prendere forma e scenderà in campo per la prima amichevole estiva. Esordio da allenatore degli azzurri per l'ex Milan e Juve nella sfida contro l'Arezzo. L'allenatore in questi giorni ha avuto la possibilità di conoscere meglio la squadra e avrà le prime indicazioni dall'amichevole contro la squadra neopromossa in Serie B.
Napoli-Arezzo, l'orario
L'amichevole tra Napoli e Arezzo andrà in scena oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 18 allo stadio comunale di Dimaro, la SKI.IT Arena.
Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta tv
Napoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky (canale 251), Now e One Football, ma solo previo pagamento di 9,99 euro. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Arezzo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now e One Football, ma solamente dopo il pagamento di 9,99 euro. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
La probabile formazione di Allegri
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos.
A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Pugliese, Marianucci, Obaretin, Garofalo, Folorusnho, Hasa, Baridò, Iaccarino, Prisco, Lindstrom, Rao, Giovane, Milton Pereyra. All. Allegri.
Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a prendere forma e scenderà in campo per la prima amichevole estiva. Esordio da allenatore degli azzurri per l'ex Milan e Juve nella sfida contro l'Arezzo. L'allenatore in questi giorni ha avuto la possibilità di conoscere meglio la squadra e avrà le prime indicazioni dall'amichevole contro la squadra neopromossa in Serie B.
Napoli-Arezzo, l'orario
L'amichevole tra Napoli e Arezzo andrà in scena oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 18 allo stadio comunale di Dimaro, la SKI.IT Arena.
Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta tv
Napoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky (canale 251), Now e One Football, ma solo previo pagamento di 9,99 euro. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Arezzo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now e One Football, ma solamente dopo il pagamento di 9,99 euro. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.