Dove vedere Napoli-Arezzo in tv? Dazn o Sky, orario

Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a prendere forma e scenderà in campo per la prima amichevole estiva. Esordio da allenatore degli azzurri per l'ex Milan e Juve nella sfida contro l'Arezzo . L'allenatore in questi giorni ha avuto la possibilità di conoscere meglio la squadra e avrà le prime indicazioni dall'amichevole contro la squadra neopromossa in Serie B.

Napoli-Arezzo, l'orario

L'amichevole tra Napoli e Arezzo andrà in scena oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 18 allo stadio comunale di Dimaro, la SKI.IT Arena.

Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta tv

Napoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky (canale 251), Now e One Football, ma solo previo pagamento di 9,99 euro. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Arezzo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now e One Football, ma solamente dopo il pagamento di 9,99 euro. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.