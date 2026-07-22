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Dove vedere Napoli-Arezzo in tv? Dazn o Sky, orario

Prima uscita per Massimiliano Allegri da allenatore degli azzurri: Di Lorenzo e compagni affrontano la neopromossa in Serie B
TagsArezzonapoli
Napoli

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Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a prendere forma e scenderà in campo per la prima amichevole estiva. Esordio da allenatore degli azzurri per l'ex Milan e Juve nella sfida contro l'Arezzo. L'allenatore in questi giorni ha avuto la possibilità di conoscere meglio la squadra e avrà le prime indicazioni dall'amichevole contro la squadra neopromossa in Serie B.

 

 

 

Napoli-Arezzo, l'orario

L'amichevole tra Napoli e Arezzo andrà in scena oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 18 allo stadio comunale di Dimaro, la SKI.IT Arena.

Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta tv

Napoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky (canale 251), Now e One Football, ma solo previo pagamento di 9,99 euro. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Napoli-Arezzo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now e One Football, ma solamente dopo il pagamento di 9,99 euro. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

La probabile formazione di Allegri 

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. 

 

 

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Pugliese, Marianucci, Obaretin, Garofalo, Folorusnho, Hasa, Baridò, Iaccarino, Prisco, Lindstrom, Rao, Giovane, Milton Pereyra. All. Allegri.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a prendere forma e scenderà in campo per la prima amichevole estiva. Esordio da allenatore degli azzurri per l'ex Milan e Juve nella sfida contro l'Arezzo. L'allenatore in questi giorni ha avuto la possibilità di conoscere meglio la squadra e avrà le prime indicazioni dall'amichevole contro la squadra neopromossa in Serie B.

 

 

 

Napoli-Arezzo, l'orario

L'amichevole tra Napoli e Arezzo andrà in scena oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 18 allo stadio comunale di Dimaro, la SKI.IT Arena.

Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta tv

Napoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky (canale 251), Now e One Football, ma solo previo pagamento di 9,99 euro. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Napoli-Arezzo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go, Now e One Football, ma solamente dopo il pagamento di 9,99 euro. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 

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