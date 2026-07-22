Napoli-Arezzo diretta: segui la prima amichevole di Allegri LIVE

Dopo la presentazione ufficiale e i primi allenamenti per conoscere la squadra, si comincia a fare sul serio. Massimiliano Allegri fa il suo debutto sulla panchina del Napoli nella prima amichevole del ritiro di Dimaro, che vedrà gli azzurri sfidare l'Arezzo neopromosso in Serie B. Fischio d'inizio alle ore 18 : segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

19:46

89' - Gol Arezzo! Tris di Eklu!

Nel finale arriva invece un altro gol dell'Arezzo: sbaglia in difesa il Napoli, Eklu arriva sul cross basso di Varela e batte Contini per il tris!

19:42

85' - Lucca esce portato dallo staff

Brutta notizia per Allegri: Lucca lascia il campo portato dallo staff in difficoltà a camminare, quasi zoppicando. Al suo posto Pereyra.

19:40

83' - Cori per Lucca

Buona chance per Lucca che però non riesce a concretizzare da pochi passi. Il pubblico di Dimaro gli dedica un coro per caricarlo, dopo un periodo difficilissimo vissuto nella scorsa stagione.

19:38

82' - Poca spinta dal Napoli

Otto minuti più possibile recupero al triplice fischio e Napoli che spinge poco a caccia del gol, giocatori visibilmente stanchi nella prima uscita estiva che devono ancora tornare al top della forma.

19:31

75' - Di potenza Folorunsho

Tiro forte e diagonale di Folorunsho, ma il portiere dell'Arezzo ci mette le mani ed evita il gol.

19:29

73' - Ritmi lenti in campo

Squadre stanche e ritmi lentissimi in campo in questa fase: resta poco più di un quarto d'ora al Napoli per rimontare il gol di svantaggio.

19:25

68' - Vergara pericoloso!

Altro scatto pericoloso di Vergara, fermato in uscita dall'estremo difensore dell'Arezzo.

19:19

64' - Altro cambio in porta

Termina la partita di Milinkovic-Savic, tocca a Nikita Contini.

19:17

61' - GOL NAPOLI! Segna Politano!

Seculin para il rigore ma non può nulla sulla ribattuta: Politano accorcia le distanze!

19:16

60' - Calcio di rigore per il Napoli!

Vergara strattonato in area per non arrivare sul pallone, pochi dubbi per l'arbitro: è calcio di rigore!

19:12

56' - Gol Arezzo! Raddoppia Gilli!

Cianci calcia da calcio d'angolo, Milinkovic-Savic para ma non può nulla sulla ribattuta di Gigli: raddoppio Arezzo!

19:03

Napoli, la formazione del secondo tempo

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Folorunsho, Lobotka, Vergara; Politano, Lucca, Rao.

19:02

46' - Si riparte

Squadre di nuovo in campo, Napoli rivoluzionato: inizia il secondo tempo!

18:48

45' - Si chiude il primo tempo

Napoli e Arezzo tornano negli spogliatoi, il primo tempo si chiude senza recupero. A sorpresa in vantaggio gli ospiti con la rete di Cerri.

18:46

43' - Alisson Santos ci prova

Tentativo di Alisson Santos direttamente da punizione, ma il suo tiro si spegne sull'esterno della rete.

18:43

40' - Il Napoli non trova spazi

Cinque minuti alla fine del primo tempo, Napoli che fatica a trovare spazi per costruire azioni pericolose. L'Arezzo continua a difendersi bene dopo aver sbloccato la partita.

18:37

35' - Milinkovic-Savic subito decisivo

Cortesi da fuori, Milinkovic-Savic si allunga e ci arriva: prima grande parata per il nuovo entrato.

18:34

31' - Prima sostituzione Napoli, esce Meret

Primo cambio per Allegri: fuori Meret, responsabile sul gol di Cerri, e dentro Milinkovic-Savic. Poco dopo tentativo di Hojlund dalla media distanza, Seculin ci mette le mani ed evita il gol.

18:30

27' - Seculin salva su Rrahmani!

Napoli ad un passo dal pareggio: colpo di testa ravvicinato di Rrahmani, Seculin reagisce subito e ci mette le mani evitando il gol.

18:27

25' - Allegri studia il Napoli

Inquadrato Massimiliano Allegri dalla panchina che osserva e studia il suo Napoli: prime indicazioni dalla panchina.

18:25

22' - Il Napoli sfiora il pareggio

Flipper in area da punizione, palla che parte e sfiora la traversa dopo una deviazione della difesa dell'Arezzo.

18:17

15' - Il Napoli reagisce

Quarto d'ora di gioco a Dimaro, il Napoli sotto di un gol reagisce e spinge: vuole subito il pareggio.

18:15

12' - Gol Arezzo! Sblocca Cerri

Colpo di testa di Cerri, Meret tocca ma non riesce a respingere e il pallone finisce in rete. A sorpresa l'Arezzo è in vantaggio!

18:12

9' - Hojlund fermato ad un passo dal gol

Hojlund servito perfettamente si ritrova uno contro uno con il portiere, che però esce in scivolata e blocca il suo tentativo di tiro.

18:10

7' - Gutierrez pericoloso

Cross lungo di Gutierrez che diventa un tiro verso la porta dell'Arezzo, Seculin costretto alla parata per evitare problemi.

18:07

4' - Il Napoli prova a costruire

Primi minuti di gioco lenti, ma ora sono gli azzurri in possesso del pallone e provano a costruire un'azione verso l'area avversaria.

18:03

+++ 1' - Si parte: inizia Napoli-Arezzo! +++

Fischio dell'arbitro, calcio d'inizio degli ospiti: inizia Napoli-Arezzo, inizia il primo test degli azzurri!

18:02

Osservato un minuto di silenzio

Prima del fischio d'inizio un minuto di silenzio per la scomparsa di Martina Francini, la figlia di Gianni, ex terzino del Napoli e del Torino.

17:59

Napoli in campo

Applausi e cori dei tanti tifosi azzurri presenti: il Napoli fa il suo ingresso in campo!

17:56

Anche Aurelio De Laurentiis allo stadio

C'è anche il presidente De Laurentiis alla Ski.it Arena di Carciato per osservare il primo Napoli di Allegri da vicino.

17:50

Napoli-Arezzo, ci siamo: primo test per Allegri

Dieci minuti al fischio d'inizio, squadre tra poco in campo: sta per iniziare la prima amichevole dell'era Allegri!

17:35

Rrahmani elogia Allegri: le parole

In questi primi giorni di allenamento sono già arrivati i primi elogi da parte dei giocatori del Napoli al nuovo allenatore Allegri: ecco cosa ha detto Rrahmani. LEGGI TUTTO

17:26

Il Napoli prepara la festa per il centenario: il programma

Il Napoli continua a lavorare per preparare la prossima stagione, ma la prossima settimana ci sarà un'importante celebrazione per il centenario. Sarà una grande manifestazione diffusa in vari spazi della città, gratuita e aperta alla cittadinanza, trasformerà il cuore di Napoli in un palcoscenico a cielo aperto. LEGGI TUTTO

17:18

Napoli, le scelte di Allegri

La prima formazione ufficiale di Allegri, che cambierà numerosi giocatori durante il test, vede alcune sorprese come Lindstrom e il giovane Vincenzo Prisco, mediano di 17 anni.

17:14

+++ Napoli, la formazione ufficiale di Allegri +++

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson. All: Massimiliano Allegri

17:10

Il Napoli prosegue il lavoro a Dimaro: le immagini

In mattinata c'è stato un altro allenamento per gli azzurri: ecco le immagini della squadra a lavoro, agli ordini di Allegri.

17:02

Napoli-Arezzo, come vederla in tv e streaming

Ad un'ora dal fischio d'inizio ecco tutte le informazioni su Napoli-Arezzo e su come seguirla in tv o streaming. LEGGI TUTTO

17:00

Primo test per il Napoli di Allegri: si parte alle ore 18

Tutto pronto a Dimaro per la prima amichevole del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Debutto per il tecnico dopo giorni duri pieni di allenamenti in ritiro: aggiornamenti e cronaca del match in tempo reale sul corrieredellosport.it

Ski.it Arena di Carciato - Dimaro (Trentino-Alto Adige)