Distorsione alla caviglia per Lucca: come sta e cosa è successo contro l'Arezzo

Brutte notizie per Massimiliano Allegri. All'amarezza per il ko subito nella prima uscita stagionale ( 3-1 con l'Arezzo, neo promosso in Serie B ), si aggiunge la preoccupazione per le condizioni fisiche di Lorenzo Lucca. L'attaccante, appena rientrato dal prestito al Nottingham Forrest, si è fermato nel corso della sfida a Dimaro.

Lucca ko con l'Arezzo

Lucca ha alzato bandiera bianca all'85' per una distorsione alla caviglia destra, ed è stato accompagnato a bordo campo dai responsabili dello staff sanitario degli azzurri. L'attaccante, che non riusciva a muoversi con disinvoltura, è stato sostituito da Pereyra, schierato da Allegri nel finale della sfida.

Le condizioni di Lorenzo Lucca

Il tecnico del Napoli lo aveva schierato all'inizio della ripresa, affidandogli il ruolo di centravanti. Lucca, cinque minuti prima dell'infortunio, era andato vicinissimo al gol, colpendo il palo. Le sue condizioni verranno valutate con attenzione nei prossimi giorni.