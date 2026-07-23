Manna conferenza diretta: tutte le sue parole sul mercato del Napoli LIVE
Le dichiarazioni del direttore sportivo dal ritiro azzurro a Dimaro Folgarida: gli aggiornamenti in tempo reale
Aggiorna
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS