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giovedì 23 luglio 2026
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Manna conferenza diretta: tutte le sue parole sul mercato del Napoli LIVE

Le dichiarazioni del direttore sportivo dal ritiro azzurro a Dimaro Folgarida: gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
Tagsnapolimannaconferenza stampa
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DIMARO FOLGARIDA - Appuntamento da non perdere per i tifosi del Napoli: oggi, giovedì 23 luglio, il direttore sportivo Giovanni Manna incontrerà la stampa dal ritiro di Dimaro-Folgarida per fare il punto sui temi più caldi in casa azzurra: dal mercato alla preparazione estiva, passando per l'analisi della prima amichevole stagionale, persa con l'Arezzo neopromosso in Serie B. Segui la diretta dell'evento sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

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Il ds azzurro incontrerà la stampa al Teatro Comunale di Dimaro-Folgarida, storica sede del ritiro degli azzurri. Appuntamento fissato per le ore 16.

Teatro Comunale, Dimaro Folgarida

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