Beukema, che storia: riabbraccia a Dimaro il bimbo olandese disperato per la sua partenza

Un abbraccio speciale a Dimaro . Il piccolo tifoso olandese che tre anni fa versava lacrime senza sosta per l’addio del suo idolo Sam Beukema dall’ AZ Alkmaar ha incontrato il suo beniamino. La storia del piccolo Thijs , questo il nome del bambino, era diventata virale: in un video appariva disperato al pensiero che il suo giocatore preferito potesse lasciare la sua squadra del cuore, tanto da rendere vani i tentativi di consolarlo da parte di sua madre. Il bimbo non voleva sentire ragioni: “Io non ne voglio un altro, io voglio Sam Beukema!”.

Lieto lieto fine a distanza. Thijs ha potuto incontrare di persona Beukema . Ha affrontato un viaggio di oltre due ore in automobile, dalla meta delle sue vacanze italiane, per andare a vedere l’amichevole del Napoli con l'Arezzo, in ritiro a Dimaro , e poter così incontrare Sam.

Lui e suo fratello Noud erano presenti sugli spalti con tanto di cartello per Sam e maglia del Napoli. Al termine dell’allenamento (vedi video in apetura), Beukema si è fermato con i suoi piccoli fan a scambiare qualche parola e scattare fotografie. Il difensore degli azzurri ha anche regalato una sua maglia da allenamento ai due fratelli. Dalle lacrime ai sorrisi.