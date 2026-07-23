Manna netto su De Bruyne: "Non ho gradito alcune sue parole e non deve prendere alcuna decisione"

Senza giri di parole. Così Giovanni Manna in conferenza stampa, direttamente dal ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, su Kevin De Bruyne: "De Bruyne non deve prendere nessuna decisione, ha sposato questo progetto la scorsa stagione ed ha firmato per due anni più un anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male ma finché non è fatto male è stato utile alla causa. Io non vedo necessità di continuare a dire 'cosa decide, cosa decide?'. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide cosa fare".

Napoli È il Napoli ma sembra l'Argentina, il club presenta la seconda maglia "Nápoles" Napoli, Manna: "De Bruyne si metterà a disposizione di Allegri come tutti gli altri" Il direttore sportivo del Napoli ha poi aggiunto: "Kevin è un giocatore del Napoli, il mister non ci ha parlato ma come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando Kevin arriverà si metterà a disposizione come tutti gli altri".

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