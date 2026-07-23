Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Manna netto su De Bruyne: "Non ho gradito alcune sue parole e non deve prendere alcuna decisione"

Il direttore sportivo del Napoli ha replicato senza giri di parole alle dichiarazioni del trequartista belga dopo la fine della scorsa stagione
4 min
TagsmannaDe Bruynenapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Senza giri di parole. Così Giovanni Manna in conferenza stampa, direttamente dal ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, su Kevin De Bruyne: "De Bruyne non deve prendere nessuna decisione, ha sposato questo progetto la scorsa stagione ed ha firmato per due anni più un anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male ma finché non è fatto male è stato utile alla causa. Io non vedo necessità di continuare a dire 'cosa decide, cosa decide?'. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide cosa fare".

Napoli, Manna: "De Bruyne si metterà a disposizione di Allegri come tutti gli altri"

Il direttore sportivo del Napoli ha poi aggiunto: "Kevin è un giocatore del Napoli, il mister non ci ha parlato ma come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando Kevin arriverà si metterà a disposizione come tutti gli altri".

Manna su De Bruyne: "Investimento importante, ha reso meno di quello che può dare"

Manna ha proseguito spiegando: "De Bruyne ha avuto un'annata complicata e sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e di appeal. Ha reso meno di quello che può dare ma è un ragazzo intelligente e un campione, quindi non vedo aspetto negativi in questo momento".

Manna: "De Bruyne fa parte del progetto"

Spazio anche, però, a una stoccata finale: "Chiaro che ci portiamo degli strascichi dalla stagione precedente: io non ho gradito alcune sue dichiarazioni, ma non c'è nessun problema".

Infine, un chiaro messaggio nei confronti del belga: "Kevin non deve decidere se resta o va, lui fa parte del progetto e si metterà a disposizione dell'allenatore come tutti quanti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Manna in conferenza stampa: tutte le dichiarazioniNapoli, Buongiorno si opera

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS