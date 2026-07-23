Manna netto su De Bruyne: "Non ho gradito alcune sue parole e non deve prendere alcuna decisione"
Senza giri di parole. Così Giovanni Manna in conferenza stampa, direttamente dal ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, su Kevin De Bruyne: "De Bruyne non deve prendere nessuna decisione, ha sposato questo progetto la scorsa stagione ed ha firmato per due anni più un anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male ma finché non è fatto male è stato utile alla causa. Io non vedo necessità di continuare a dire 'cosa decide, cosa decide?'. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide cosa fare".
Napoli, Manna: "De Bruyne si metterà a disposizione di Allegri come tutti gli altri"
Il direttore sportivo del Napoli ha poi aggiunto: "Kevin è un giocatore del Napoli, il mister non ci ha parlato ma come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando Kevin arriverà si metterà a disposizione come tutti gli altri".
Manna su De Bruyne: "Investimento importante, ha reso meno di quello che può dare"
Manna ha proseguito spiegando: "De Bruyne ha avuto un'annata complicata e sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e di appeal. Ha reso meno di quello che può dare ma è un ragazzo intelligente e un campione, quindi non vedo aspetto negativi in questo momento".
Manna: "De Bruyne fa parte del progetto"
Spazio anche, però, a una stoccata finale: "Chiaro che ci portiamo degli strascichi dalla stagione precedente: io non ho gradito alcune sue dichiarazioni, ma non c'è nessun problema".
Infine, un chiaro messaggio nei confronti del belga: "Kevin non deve decidere se resta o va, lui fa parte del progetto e si metterà a disposizione dell'allenatore come tutti quanti".