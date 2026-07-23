Napoli, le condizioni di Buongiorno e Lucca: come stanno
Nella giornata di oggi, giovedì 23 luglio, Alessandro Buongiorno si è sottoposto all'intervento chirurgico programmato per riparare la radice del menisco mediale del ginocchio destro. Contestualmente, reso noto ufficialmente anche l'esito degli esami strumentali di Lorenzo Lucca, uscito malconcio dal test con l'Arezzo.
Napoli, il report medico di Buongiorno e Lucca
Questa la nota ufficiale del Napoli: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione". Reso noto anche l'esito degli esami strumentali dell'ex attaccante dell'Udinese: "Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore".