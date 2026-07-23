Napoli, le condizioni di Buongiorno e Lucca: come stanno

Napoli, il report medico di Buongiorno e Lucca

Questa la nota ufficiale del Napoli: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso la clinica Jean Mermoz Prívate Hospital di Lione, a intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita. Dopo un periodo di immobilizzazione, Buongiorno inizierà la riabilitazione". Reso noto anche l'esito degli esami strumentali dell'ex attaccante dell'Udinese: "Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore".