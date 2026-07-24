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Nocerino riparte dal Napoli: è il nuovo allenatore della Primavera

L'ex centrocampista, tra le altre, di Palermo e Milan torna in Italia per una nuova avventura a tinte azzurre: è ufficiale
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Antonio Nocerino ex centrocampista, tra le altre, di Palermo e Milan, torna in Italia: è il nuovo responsabile tecnico del Napoli Primavera. C'è l'annuncio ufficiale del club azzurro: "La SSC Napoli è lieta di comunicare che Antonio Nocerino è il nuovo Responsabile Tecnico della squadra primavera. In bocca al lupo, mister!".

Nocerino, il percorso da allenatore dopo la fine della carriera da giocatore

Dopo essersi ritirato, nel gennaio del 2020, Nocerino ha iniziato la sua carriera da allenatore negli Stati Uniti, con l'Orlando Academy. Ha poi ricoperto l'incarico di responsabile del settore giovanile del Potenza (Serie C), di cui è diventato successicamente allenatore. A seguire un'altra esperienza negli USA come alleantore del Miami FC e del Las Vegas Lights FC, terminata più di un anno fa.

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