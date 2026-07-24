Nocerino riparte dal Napoli: è il nuovo allenatore della Primavera

Antonio Nocerino ex centrocampista, tra le altre, di Palermo e Milan, torna in Italia: è il nuovo responsabile tecnico del Napoli Primavera. C'è l'annuncio ufficiale del club azzurro: "La SSC Napoli è lieta di comunicare che Antonio Nocerino è il nuovo Responsabile Tecnico della squadra primavera. In bocca al lupo, mister!".