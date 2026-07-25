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La difesa del Napoli a un bivio: Gatti o Tiago Gabriel

Il difensore in uscita dalla Juve ritroverebbe il suo ex tecnico, mentre il portoghese del Lecce ha il vantaggio di essere un under
Fabio Mandarini
3 min
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Inviato a Dimaro Folgarida - Antonio Nocerino è il nuovo allenatore della Primavera del Napoli. La rinascita degli azzurrini, retrocessi in seconda divisione dopo aver lottato fino alla finale playout, è affidata a un ex allievo di Allegri ai tempi del primo Milan. Nocerino, 41 anni compiuti ad aprile, ha appena concluso una lunga esperienza negli Stati Uniti: dopo aver giocato a Orlando ha prima lavorato nel settore giovanile del club, poi è passato alla Primavera del Potenza nel 2022 e a seguire ha allenato ancora in America il Miami FC e i Las Vegas Lights. Per lui si tratta di un ritorno a casa, non soltanto in Italia: Nocerino è un napoletano doc di Santa Lucia, il quartiere a due passi dal Lungomare nel cuore della città. Il suo vice sarà Ernesto De Santis, il team manager Mattia Longobardi e il match analyst Francesco Polverino, reduce dal Mondiale con l’Uzbekistan del ct Fabio Cannavaro. 

Mercato Napoli: vieni e vai

Il mercato, nel frattempo, comincia a registrare i primi movimenti in uscita, fondamentali per sbloccare le entrate: Hasa e Zerbin sono stati ceduti a titolo definitivo al Frosinone per 4,5 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita di Hasa; Ambrosino, invece, è passato al Modena in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Cheddira, fino a qualche giorno fa al centro di una serie di discorsi anche seri con il Verona, il Padova e lo stesso Frosinone alla fine è stato fermato: dopo l’infortunio alla caviglia rimediato da Lucca, un problema che lo terrà ai box per un paio di settimane, è stato convocato per il ritiro a Dimaro e già ieri ha raggiunto il gruppo allo Sporthotel Rosatti e nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento allo stadio di Carciato. Si vedrà.  

Nei radar Gabriel e Gatti

Per il resto, il Napoli studia e analizza la situazione sul fronte della difesa: la lunga assenza di Buongiorno, fuori causa per quattro o cinque mesi, e i problemi al tendine achilleo che stanno tormentando Beukema fino a rimandarne il rientro intorno alla metà di agosto, hanno obbligato il club ad accelerare le riflessioni. E di conseguenza anche la ricerca di un profilo funzionale, in grado sia di aumentare la competitività in marcatura sia di soddisfare le esigenze di lista. Meglio un under, dunque, e in quest’ottica un calciatore seguito da mesi dal ds Manna è Tiago Gabriel, 21 anni, difensore portoghese del Lecce che ha disputato un’ottima stagione. Resiste la candidatura di Federico Gatti, 28 anni, in uscita dalla Juventus: la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e con Allegri ha già lavorato ai tempi della Juve. Restano in stand-by l’ala argentina Exequiel Zeballos, 24 anni, in scadenza con il Boca e pronto a volare a Napoli al primo cenno, e Costantino Favasuli, terzino destro del Catanzaro di 22 anni (è valutato 7 milioni e la Fiorentina ha il 50% della rivendita). Dalla Turchia raccontano di un interesse del Fenerbahce per Lukaku: voci che attendono la conferma di passi concreti.

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