Vergara prolunga il contratto con il Napoli: è ufficiale. I dettagli dell'accordo

Ora è ufficiale, Antonio Vergara ha prolungato il suo contratto con il Napoli . Questo, infatti, il comunicato ufficiale apparso sui canali del club: " La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento . Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un'autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Antonio!".

Napoli, Vergara rinnova: i dettagli

Oltre a quanto comunicato nella nota ufficiale, il classe 2003 avrebbe a disposizione anche tre opzioni annuali per il prolungamento fino al 2034. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, Vergara ha debuttato in Serie A sotto la guida di Antonio Conte nella scorsa stagione, complici anche i tanti infortuni della rosa. Il ragazzo, però, si è subito messo in mostra, chiudendo la stagione con diciannove presenze in tutte le competizioni, condite da tre gol e quattro assist.