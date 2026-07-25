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Neres torna a correre: l'accoglienza dei tifosi del Napoli è incredibile

L'esterno d'attacco brasiliano è sulla via del definitivo rientro, che lo condurrà a tornare gradualmente a disposizione di Allegri
3 min
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Applausi scroscianti. Un bentornato caloroso. David Neres è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Napoli nel corso della seduta mattutina del nono giorno di ritiro degli azzurri a Dimaro-Folgarida. Le sessione di allenamento si è infatti aperta con dei giri di campo dell'esterno d'attacco brasiliano. Corsa blanda lungo il perimetro del rettangolo di gioco Ski.it Arena di Carciato. I giorni di assenza forzata sono ormai alle spalle. All'orizzonte c'è un programma personalizzato in regime di differenziato che lo condurrà a tornare gradualmente a disposizione di Massimiliano Allegri. Per la gioia del tecnico e dei suppoteres partenopei.

Neres incoraggiato dai tifosi del Napoli

E, dunque, Neres si è disimpegnato a bordocampo, accompagnato dai sonori incoraggiamenti dei tifosi presenti sugli spalti. Una buona notizia per il Napoli, accolta con felicità dai sostenitori del club campano.

Il rientro di Neres è atteso in maniera direttamente proporzionale alla consapevolezza del tipo di contributo che può garantire: campione d'Italia nel 2025 e vincitore dell'ultima Supercoppa Italiana, Neres ha finora totalizzato 55 presenze, 9 gol e 12 assist con il Napoli.

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