Neres torna a correre: l'accoglienza dei tifosi del Napoli è incredibile

Applausi scroscianti. Un bentornato caloroso. David Neres è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi del Napoli nel corso della seduta mattutina del nono giorno di ritiro degli azzurri a Dimaro-Folgarida. Le sessione di allenamento si è infatti aperta con dei giri di campo dell'esterno d'attacco brasiliano. Corsa blanda lungo il perimetro del rettangolo di gioco Ski.it Arena di Carciato. I giorni di assenza forzata sono ormai alle spalle. All'orizzonte c'è un programma personalizzato in regime di differenziato che lo condurrà a tornare gradualmente a disposizione di Massimiliano Allegri. Per la gioia del tecnico e dei suppoteres partenopei.